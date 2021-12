Helicopter crash: लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह पंचतत्व में विलीन, बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि

तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलिकॉप्टर क्रैश (Helicopter crash) में जान गंवाने वाले सपूत लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह (Lt Col Harjinder Singh) का अंतिम संस्कार रविवार को किया गया. वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath singh) ने बरार स्क्वायर पहुंचे. लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर का अंतिम संस्कार उनकी पत्नी ने किया. जबकि बेटी प्रीत कौर ने पिता को मुखाग्नि दी. वहीं रक्षामंत्री ने लेफ्टिनेंट सिंह के परिजनों को ढांढस बंधाया.

रविवार को राजकीय सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल को विदा किया गया. लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी और बेटी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर के पार्थिव शरीर को देखकर उनकी पत्नी और बेटी भावुक हो गईं. पूरे रीति-रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल के परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदना है. ईश्वर उन्हें इस भारी क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें.

Paid tributes to Lt. Colonel Harjinder Singh who died in the tragic helicopter crash in Tamil Nadu. His untimely demise is extremely saddening. My deepest condolences to his family and friends. May God give them strength to bear this massive loss. pic.twitter.com/t6O2SY7K83