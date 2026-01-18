scorecardresearch
 
किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, जैश के आतंकियों के फंसे होने की आशंका

किश्तवाड़ में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई. संयुक्त ऑपरेशन में जैश से जुड़े आतंकियों के फंसे होने की आशंका है. इलाके को पूरी तरह घेर लिया गया है और ऑपरेशन जारी है.

किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों की टीम तलाशी अभियान के लिए पहुंची थी. (File Photo)
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. यह मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब सर्च ऑपरेशन के दौरान छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर फायरिंग कर दी. इसके बाद दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई.

सूत्रों के मुताबिक, इलाके में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों के फंसे होने की आशंका है. यह संयुक्त ऑपरेशन सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है और लगातार गोलीबारी की खबर सामने आ रही है.

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सिंहपोरा इलाके में यह मुठभेड़ चल रही है. सूत्रों का कहना है कि इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं.

सुरक्षा बलों को पहले से आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. इसी दौरान सुरक्षा बलों का आतंकियों से संपर्क हुआ और मुठभेड़ शुरू हो गई.

---- समाप्त ----
