scorecardresearch
 

Feedback

Karnataka: बिदर जिले में आवारा कुत्तों को डंडों से पीटने का वीडियो वायरल, मचा हंगामा

कर्नाटक के बिदर जिले के मन्ना एक्खखे‍ली गांव में आवारा कुत्तों को डंडों से पीटने का मामला सामने आया है. ग्राम पंचायत और पशुपालन विभाग के संयुक्त एंटी-रेबीज टीकाकरण अभियान के दौरान यह घटना कैमरे में कैद हुई. वीडियो वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों ने विरोध जताया.

Advertisement
X
कुत्तों को बेरहमी से पीटा (Photo: Screengrab)
कुत्तों को बेरहमी से पीटा (Photo: Screengrab)

कर्नाटक के बिदर जिले के मन्ना एक्खखे‍ली गांव में आवारा कुत्तों को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है. यह घटना ग्राम पंचायत और पशुपालन विभाग द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त एंटी-रेबीज टीकाकरण अभियान के दौरान हुई.

घटना के दौरान विभाग के कुछ कर्मचारियों को सड़क पर खुलेआम डंडों से आवारा कुत्तों पर हमला करते हुए कैमरे में कैद किया गया. मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आवारा कुत्तों को बेरहमी से पीटा

सम्बंधित ख़बरें

बेघर कुत्तों को कोर्ट परिसर में खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त (Photo: File Photo)
सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा निर्देश, बेघर कुत्तों को खुले में खाना खिलाने पर जताई आपत्ति 
celebs reacts on supreme court verdict on stray dogs
आवारा कुत्तों पर कोर्ट का आदेश, जॉन ने चिट्ठी ल‍िखकर की अपील, जाह्नवी-अनुपमा हुईं दुखी  
प्रतीकात्म फोटो
MP: काटने से नाराज होकर पड़ोसी के कुत्ते को मारा, 3 के खिलाफ FIR 
अशफाक (फाइल फोटो)
दिल्ली का गुस्सा! कुत्ते को मारा पत्थर तो मालिक ने युवक को मारी गोली 
Dharmasthala Mass Burial Case
हाई-टेक ड्रोन और ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार... धर्मस्थल सामूहिक दफन केस का 'राज' खोलेगी ये खास तकनीक 

स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले एक पागल कुत्ते ने कई बच्चों और महिलाओं को काट लिया था, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर टीकाकरण अभियान शुरू किया था. लेकिन आरोप है कि कर्मचारियों ने मानवीय तरीके अपनाने की बजाय हिंसक तरीका चुना.

वीडियो सामने आने के बाद पशु प्रेमियों और सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी नाराजगी जताई है. लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल अमानवीय हैं बल्कि इससे समाज में गलत संदेश जाता है.

Advertisement

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

अधिकारियों की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. लेकिन स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसे अभियानों में मानवीय तरीके अपनाए जाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement
    Advertisement