Karnataka: बिदर जिले में आवारा कुत्तों को डंडों से पीटने का वीडियो वायरल, मचा हंगामा

कर्नाटक के बिदर जिले के मन्ना एक्खखे‍ली गांव में आवारा कुत्तों को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है. यह घटना ग्राम पंचायत और पशुपालन विभाग द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त एंटी-रेबीज टीकाकरण अभियान के दौरान हुई.

घटना के दौरान विभाग के कुछ कर्मचारियों को सड़क पर खुलेआम डंडों से आवारा कुत्तों पर हमला करते हुए कैमरे में कैद किया गया. मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आवारा कुत्तों को बेरहमी से पीटा

स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले एक पागल कुत्ते ने कई बच्चों और महिलाओं को काट लिया था, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर टीकाकरण अभियान शुरू किया था. लेकिन आरोप है कि कर्मचारियों ने मानवीय तरीके अपनाने की बजाय हिंसक तरीका चुना.

वीडियो सामने आने के बाद पशु प्रेमियों और सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी नाराजगी जताई है. लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल अमानवीय हैं बल्कि इससे समाज में गलत संदेश जाता है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

अधिकारियों की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. लेकिन स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसे अभियानों में मानवीय तरीके अपनाए जाएं.

