aaj tak epaper in hindi

डायन बताकर दंपती की बेरहमी से हत्या और घर में लगाई आग, असम में हुई खौफनाक वारदात

असम के कार्बी आंगलोंग जिले में अंधविश्वास के चलते एक दंपती की डायन होने के शक में हत्या कर दी गई. आरोपियों ने दोनों को घर से घसीटकर बाहर निकाला, धारदार हथियारों से मारा और घर में आग लगा दी. पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

डायन होने के शक में दंपती की हत्या (Photo: ITG)
असम के कार्बी आंगलोंग जिले से अंधविश्वास की एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां डायन होने के शक में एक दंपती की बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह घटना जोरहाट नहीं बल्कि कार्बी आंगलोंग जिले के हावड़ाघाट क्षेत्र के बेलोगुरी मुंडा गांव नंबर 1 की है. इस वारदात ने एक बार फिर दिखा दिया है कि अंधविश्वास किस तरह आज भी लोगों की जान ले रहा है.

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान गार्दी बिरुआ उम्र 43 वर्ष और उनकी पत्नी मीरा बिरुआ उम्र 33 वर्ष के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ लोगों ने दंपती पर जादू टोना और डायन होने का आरोप लगाया. आरोपियों ने दोनों को उनके घर से जबरन बाहर निकाला और धारदार हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया.

डायन होने के शक में दंपती की हत्या

इतना ही नहीं, हमले के दौरान आरोपियों ने दंपती के घर में आग भी लगा दी. इस हिंसक घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. कार्बी आंगलोंग स्वायत्त जिला परिषद के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. बता दें, सुप्रीम कोर्ट पहले ही डायन बताकर किसी को प्रताड़ित करने या मारने को गंभीर अपराध करार दे चुका है और इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुका है. इसके बावजूद असम और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में यह सामाजिक बुराई अब भी जानलेवा साबित हो रही है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- पूर्णा बिकाश बोरा
