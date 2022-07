'नूपुर शर्मा का सिर कलम करने वाले को अपना मकान दूंगा', कहने वाला अजमेर दरगाह का खादिम अरेस्ट

अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था. इसका वीडियो वायरल होने के बाद से अजमेर दरगाह के खादिम की निंदा हो रही थी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विकास सांगवान ने बताया कि सलमान चिश्ती को बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया है.

Rajasthan | Ajmer Police arrested Salman Chishti, Khadim of Ajmer Dargah last night for allegedly giving a provocative statement against suspended BJP leader Nupur Sharma: Additional Superintendent of Police, Vikas Sangwan pic.twitter.com/6U3WCjVar7