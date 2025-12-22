scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब पुलिस के रिटायर्ड IG अमर सिंह चहल ने की खुदकुशी की कोशिश, हालत गंभीर

पटियाला में रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल ने कथित तौर पर खुदकुशी की कोशिश की. बताया गया है कि उन्होंने अपने लाइसेंसी हथियार से छाती में गोली मार ली. घटना के समय वे अपनी रिहायश पर थे. मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, हालांकि उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है. घायल अवस्था में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
अमर सिंह चहल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. (Photo: ITG)
अमर सिंह चहल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. (Photo: ITG)

पंजाब के पटियाला में रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल ने खुदकुशी की कोशिश की है. बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने लाइसेंसी हथियार से खुद को छाती में गोली मार ली. घटना के समय वे पटियाला स्थित अपनी रिहायश पर मौजूद थे. गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत पटियाला के पार्क अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.

डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस सुसाइड नोट और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है.

घटनास्थल से एक नोट बरामद हुआ है, जिसमें कथित तौर पर ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारण हुए आर्थिक संकट का जिक्र किया गया है. हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है, ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

सम्बंधित ख़बरें

रेजिडेंट डॉक्टर फर्स्ट ईयर के छात्र हैं. (Photo: Representational)
पहले हिंदू लड़की से निकाह फिर दूसरी रेजिडेंट डॉक्टर पर धर्म परिवर्तन का दबाव! KGMU के मुस्लिम डॉक्टर पर आरोप
Punjab government called a special session of the Assembly.
पंजाब सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र
punjab mega ptm
पंजाब में मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन, 23 लाख पैरेंट्स ने लिया हिस्सा
Lady Singham Nilambari Jagdale Raje
मोगा के ड्रग हॉटस्पॉट में लेडी सिंघम की दबिश, 5 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त
पंजाब आजतक: विधानसभा के विशेष सत्र पर क्यों गरमाई सियासत?
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement