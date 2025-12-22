पंजाब पुलिस के रिटायर्ड IG अमर सिंह चहल ने की खुदकुशी की कोशिश, हालत गंभीर

पंजाब के पटियाला में रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल ने खुदकुशी की कोशिश की है. बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने लाइसेंसी हथियार से खुद को छाती में गोली मार ली. घटना के समय वे पटियाला स्थित अपनी रिहायश पर मौजूद थे. गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत पटियाला के पार्क अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.

डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस सुसाइड नोट और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है.

घटनास्थल से एक नोट बरामद हुआ है, जिसमें कथित तौर पर ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारण हुए आर्थिक संकट का जिक्र किया गया है. हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है, ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

