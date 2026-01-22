scorecardresearch
 
पंजाबी सिंगर प्रेम ढिल्लों की बढ़ीं मुश्किलें... अफीम के साथ वीडियो वायरल होने पर FIR की मांग

पंजाबी गायक प्रेम ढिल्लों एक नए विवाद में फंस गए हैं. चंडीगढ़ के एक कार शोरूम से जुड़ा उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कथित तौर पर भारी मात्रा में अफीम के साथ नजर आ रहे हैं. इस मामले में अब उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग उठी है.

प्रेम ढिल्लों पंजाब के मशहूर गायक हैं. (File Photo: ITG)
पंजाबी गायक प्रेम ढिल्लों के खिलाफ काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने एफआईआर (FIR) दर्ज करने के लिए डीजीपी और एसएसपी चंडीगढ़ को लिखित शिकायत भेजी है. यह शिकायत चंडीगढ़ के एक कार शोरूम से वायरल हुए उस वीडियो के आधार पर की गई है, जिसमें प्रेम ढिल्लों के पास सरेआम भारी मात्रा में अफीम नजर आ रही है. 

एडवोकेट शांडिल्य ने अपनी शिकायत में मांग की है कि पुलिस इस बात की गहराई से जांच करे कि यह अफीम कहां से आई और इसका असली डीलर कौन है. उन्होंने आशंका जताई है कि पुलिस सुरक्षा की आड़ में अफीम का बड़ा कारोबार संचालित हो सकता है. 

शांडिल्य ने कहा कि किसी भी कीमत पर नशे के प्रचार और युवाओं को गुमराह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पुलिस अब इस वीडियो के तथ्यों की जांच कर रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि यह कोई गंभीर नशा तस्करी का मामला है या फिर इसके पीछो कुछ और कहानी है.

एडवोकेट की कड़ी चेतावनी

एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि सेलिब्रिटीज का इस तरह नशे के साथ दिखना समाज और विशेषकर युवाओं के लिए बेहद घातक है. उन्होंने कहा कि गायक समाज के रोल मॉडल होते हैं और उनके द्वारा सरेआम अफीम दिखाना कानून का उल्लंघन है. शांडिल्य के मुताबिक, वे पंजाब और चंडीगढ़ के युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने वाले किसी भी कोशिश का डटकर विरोध करेंगे और इसके लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.

यह भी पढ़ें: अमृतसर में पंजाबी सिंगर प्रेम ढिल्लों के घर पर फायरिंग, सोशल मीडिया पर जेंटा खरड़ ने ली जिम्मेदारी

पुलिस जांच और सप्लाई चेन पर सवाल

शिकायत में मुख्य रूप से अफीम की सप्लाई चेन पर सवाल उठाए गए हैं. एडवोकेट ने मांग की है कि पुलिस सिर्फ वीडियो तक सीमित न रहे, बल्कि यह भी पता लगाए कि गायक को यह अफीम किसने मुहैया करवाई. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस सुरक्षा का दुरुपयोग नशीले पदार्थों के व्यापार के लिए तो नहीं किया जा रहा, इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. चंडीगढ़ पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की प्राथमिक छानबीन शुरू कर दी है.
 

 
