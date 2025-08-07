NCB की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स केस में 10 साल से फरार पंजाबी सिंगर बाज सरन गिरफ्तार

ड्रग्स के खिलाफ जारी मुहिम में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) चंडीगढ़ यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली है. 36.150 किलो अफीम की बरामदगी के एक पुराने केस में वांटेड भगोड़ा आरोपी और फेमस पंजाबी सिंगर जगसीर सिंह उर्फ काला उर्फ बाज सरन को 6 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है.

हरियाणा के सिरसा का रहने वाला यह आरोपी 2015 में दर्ज हुए एक मामले में शामिल था. NCB ने 2016 से ही उसकी तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन वह लगातार जगह और पहचान बदलकर कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा. करीब 10 साल तक फरार रहने के बावजूद आरोपी NCB की नजरों से बच नहीं सका.

गौरतलब है कि फरारी के दौरान जगसीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक गायक के रूप में नई पहचान बना ली थी. उसने यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक अलग नाम से गाने अपलोड किए, जिन्हें लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया.

इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी फरारी के वक्त पंजाब की एक मशहूर महिला पंजाबी सिंगर के साथ म्यूज़िक वीडियोज़ भी शूट किए. इससे उसकी लोकप्रियता और बढ़ी, लेकिन उसकी असली पहचान छिपी रही.

Advertisement

NCB ने मई 2025 में अखबारों में उसकी तस्वीरें छपवाई थीं और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था. इसी के बाद अधिकारियों को उसके बारे में पक्की सूचना मिली, जिसके आधार पर उसे पकड़ा गया.

NCB अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी को ड्रग माफिया के खिलाफ एक अहम सफलता बताया है. उनका मानना है कि इस कार्रवाई से ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े कई और अहम राज सामने आ सकते हैं.

---- समाप्त ----