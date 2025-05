तीन भारतीय ईरान में किडनैप, ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर फ्रॉड, वीडियो कॉल कर परिवार से मांगी फिरौती

पंजाब के तीन युवकों का ईरान में किडनैप कर लिया गया और फिरौती में करोड़ों रुपये की मांग की जा रही है. तीनों युवक संगरूर, एसबीएस नगर और होशियारपुर जिलों के रहने वाले हैं. इनमें से एक युवक, हुस्नप्रीत सिंह, धुरी के वार्ड नंबर 21 का रहने वाला है. युवकों को दिल्ली से वर्क परमिट पर ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर ईरान भेजा गया था.

परिजनों के अनुसार 1 मई से युवकों का परिवार से कोई संपर्क नहीं है. अब तक 11 दिन बीत चुके हैं. युवक वीडियो कॉल में रस्सियों से बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं. शरीर पर कट के निशान हैं और गले पर चाकू रखा हुआ दिखाया जाता है. कभी 55 लाख, तो कभी एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी जा रही है. विदेश भेजने वाला एजेंट फरार है.

ईरान से तीन भारतीय युवक किडनैप

युवक हुस्नप्रीत की मां बलविंदर कौर ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर धोखा दिया गया. पड़ोसी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पटवारी द्वारा लेटर मिलने पर किडनैप की जानकारी मिली. उन्होंने सरकार से अपील की कि सभी युवकों को सुरक्षित वापस लाया जाए.

