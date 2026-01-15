40 किलो हेरोइन के साथ नशे का नेटवर्क ध्वस्त, अमृतसर से मोगा तक कनेक्शन उजागर

पंजाब में नशे के खिलाफ जारी जंग के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. नशे की काली कमाई पर करारा प्रहार करते हुए पंजाब पुलिस ने एक बड़े नारकोटिक्स तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में 40 किलो हेरोइन बरामद की गई है और चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. बरामद हेरोइन की भारी मात्रा इस बात का संकेत है कि राज्य में सक्रिय ड्रग नेटवर्क कितना गहरा और संगठित है.

यह कार्रवाई पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (CI) विंग, अमृतसर ने की. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नरिंदर सिंह उर्फ नन्नी, सूरज, जैकब मसीह और अजय कुमार उर्फ रवि के रूप में हुई है. चारों आरोपी मोगा जिले के कोट इस्से खान के रहने वाले बताए गए हैं.

पंजाब में नशे पर बड़ा प्रहार

पुलिस ने न केवल हेरोइन की खेप बरामद की, बल्कि तस्करी में इस्तेमाल की जा रही दो कारों को भी जब्त किया है. इनमें से एक कार पर पंजाब और दूसरी पर उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ था. इन गाड़ियों का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा था.

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी एक हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहे थे, जो आदतन नशा तस्कर है. आरोपियों ने उसी के कहने पर हेरोइन की बड़ी खेप इकट्ठा की थी, जिसे पंजाब के अलग-अलग इलाकों में सप्लाई किया जाना था.

पुलिस के अनुसार, काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर को इस नेटवर्क के बारे में विशिष्ट सूचना मिली थी. जानकारी यह भी थी कि हैंडलर एक घोषित अपराधी है और अपने साथियों के जरिए ड्रग नेटवर्क चला रहा है. सूचना के आधार पर यह भी पता चला कि उसके सहयोगी अमृतसर में बड़ी खेप लेने के लिए पहुंचे हैं.

नाके पर फंसे तस्कर, कारों में छिपा रखी थी करोड़ों की हेरोइन

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने अमृतसर–तरनतारन हाईवे पर नाका लगाया और चारों संदिग्धों को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 40 किलो हेरोइन बरामद की गई.

डीजीपी ने बताया कि इस मामले में पूरे सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है. इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक के साथ-साथ संभावित सीमा-पार कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है. मामले में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है.



