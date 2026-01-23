गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, RDX, IED, हैंड ग्रेनेड और पिस्टल बरामद

गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पंजाब पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है. पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़े दो आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. छापेमारी के दौरान हैंड ग्रेनेड, RDX आधारित IED, विदेशी पिस्टल और कारतूस की बरामदगी हुई है.

और पढ़ें

अमृतसर और होशियारपुर में अलग-अलग ऑपरेशन

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बताया कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (SSOC), अमृतसर की टीम ने तरनतारन जिले के दिनेवाल गांव निवासी शरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर एक संभावित आतंकी हमले को टाल दिया. पुलिस के अनुसार, शरणप्रीत से एक P-86 हैंड ग्रेनेड, एक 9mm ग्लॉक पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस और 65 ग्राम मेथामफेटामीन (ICE ड्रग) बरामद की गई है.

DGP ने यह भी दावा किया कि होशियारपुर पुलिस ने काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर के साथ संयुक्त ऑपरेशन में BKI से जुड़े पांच अन्य ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया. इनकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 2.5 किलोग्राम वजनी RDX आधारित IED और दो पिस्टल कारतूस समेत बरामद की हैं. पुलिस के मुताबिक, यह विस्फोटक आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर किसी लक्षित हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था.

Advertisement

विदेशी हैंडलरों से जुड़े नेटवर्क की जांच तेज

DGP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया कि यह आतंकी मॉड्यूल अमेरिका में बैठे BKI हैंडलर्स द्वारा संचालित किया जा रहा था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठे हैंडलर पंजाब में दहशत फैलाने और अशांति पैदा करने की साजिश रच रहे थे.

होशियारपुर के गढ़शंकर थाने में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिलजोत सिंह सैनी, हरमन उर्फ हैरी, अजय उर्फ मेहरा और अरशदीप सिंह उर्फ अरश कंडोला के रूप में हुई है. इन सभी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.



---- समाप्त ----