पंजाब में 'मिशन रोजगार' का नया रिकॉर्ड... 4 सालों में 61,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ‘मिशन रोजगार’ के तहत सरकारी भर्तियों का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में आज शिक्षा विभाग के 606 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. इसके साथ ही बीते चार वर्षों में पंजाब में 61,281 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है.

और पढ़ें

टैगोर थिएटर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नव-नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए नए साल की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लिए गर्व की बात है कि सभी नौकरियां पूरी तरह मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर दी गई हैं और किसी भी भर्ती को अब तक अदालत में चुनौती नहीं मिली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल 2022 से शुरू किए गए भर्ती अभियान के तहत सरकार युवाओं को खुद नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित कर रही है और वर्षों से चला आ रहा इंतज़ार का दौर अब खत्म हो चुका है.

385 स्पेशल एजुकेटर टीचर नियुक्त

इन 606 नियुक्तियों में 385 स्पेशल एजूकेटर शिक्षक, 157 प्राइमरी शिक्षक, 8 प्रिंसिपल और तरस के आधार पर भर्ती किए गए 56 कर्मचारी शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहली बार अलग कैडर बनाकर स्पेशल एजुकेटर नियुक्त किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लगभग 48 हजार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा.

Advertisement

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने योग्यता की अनदेखी कर अपने चहेतों को नौकरियां दीं, जबकि उनकी सरकार ने हर गांव, शहर और कस्बे के युवाओं को योग्यता के आधार पर अवसर दिया है. उन्होंने कहा कि उनके लिए पूरा पंजाब ही परिवार है.

'शिक्षक देश के भविष्य की नींव होते हैं'

शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक देश के भविष्य की नींव होते हैं और एक शिक्षक का असर बच्चे के पूरे जीवन पर पड़ता है. उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रिंसिपलों को विश्व स्तर की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है और प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं. इसके तहत स्कूल ऑफ एमिनेंस की स्थापना, मुफ्त यूनिफॉर्म और लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवा जैसे कदम उठाए गए हैं.

इस मौके पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षा क्रांति साफ दिखाई दे रही है और आज कोई भी बच्चा ज़मीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर नहीं है. समारोह में नव-नियुक्त युवाओं ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए सरकार का आभार जताया.

---- समाप्त ----