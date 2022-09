पंजाब सरकार और गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित के बीच विवाद खत्म, अब 27 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र

पंजाब सरकार (Punjab Government) और गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित (Governor Banwarilal Purohit ) के बीच पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर जारी विवाद का आखिरकार अंत हो गया है. गवर्नर ने सरकार को विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है. पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि गवर्नर ने 27 सितंबर को सुबह 11:00 बजे विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है.

The Hon. Governor, Punjab, has very kindly acceded to our request and summoned the Punjab Vidhan Sabha to meet for it's third session on 27.9.2022 at 11.00 AM at Chandigarh