पंजाब: घर-घर पहुंचा सेहत कार्ड का अपॉइंटमेंट लेटर, ग्राउंड पर उतरी मान सरकार की पूरी कैबिनेट

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री सेहत योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी कैबिनेट को मैदान पर उतार चुकी है. सेहत कार्ड के अपॉइंटमेंट लेटर घर-घर पहुंचाए जा रहे हैं और मंत्री व कार्यकर्ता लोगों को सीधे इस योजना से जोड़ रहे हैं. योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, चाहे वह निजी अस्पताल हो या सरकारी.

पंजाब सरकार की इस योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. (File Photo: ITG)
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना को जमीन पर उतारने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इस योजना के तहत सेहत कार्ड का अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की पूरी कैबिनेट घर-घर पहुंच रही है. मंत्री दफ्तरों से निकलकर गली-मोहल्लों में जाकर लोगों को योजना की जानकारी दे रहे हैं और उन्हें सीधे सेहत कार्ड से जोड़ रहे हैं.

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है. सरकार का दावा है कि यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि हर परिवार के लिए इलाज की गारंटी है. किसान, मजदूर, दुकानदार या नौकरीपेशा, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा और किसी से कोई शर्त नहीं पूछी जाएगी.

घर-घर जा रहे मान सरकार के मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह खुद घर-घर जाकर लोगों को सेहत कार्ड के फायदे समझा रहे हैं. मंत्री बलजीत कौर अपने इलाके में परिवारों से मिलकर योजना की अहमियत बता रही हैं. मंत्री लाल चंद कटारूचक भी अपने क्षेत्र में लोगों से सीधे संपर्क कर रहे हैं ताकि कोई भी परिवार योजना से बाहर न रह जाए. हरभजन सिंह ईटीओ भी कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतरकर लोगों तक यह सुविधा पहुंचा रहे हैं.

योजना को लागू करने के लिए युवा कोऑर्डिनेटर्स की टीमें भी सक्रिय हैं. ये टीमें हर गली और हर मोहल्ले में जाकर अपॉइंटमेंट लेटर बांट रही हैं. लोगों को एनरोलमेंट सेंटर तक ले जाया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन से लेकर कार्ड मिलने तक हर स्तर पर मदद की जा रही है.

निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में मिलेगी सेहत कार्ड की सुविधा

सरकार का कहना है कि निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पतालों में सेहत कार्ड से इलाज की सुविधा मिलेगी. अब बीमारी की वजह से इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. आम आदमी पार्टी ने इसे जनता से किए गए अपने वादे की पूर्ति बताया है और कहा है कि पंजाब का हर नागरिक इस योजना से जुड़ेगा और इलाज उसका अधिकार होगा.

