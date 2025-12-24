scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब के 4 मेडिकल कॉलेजों में अपग्रेड होंगी सुविधाएं, CM मान ने जारी किया ₹68.98 करोड़ का फंड

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 68.98 करोड़ रुपये का फंड जारी करने का निर्देश दिया है, जिससे आधुनिक मशीनरी और उपकरण खरीदे जाएंगे.

Advertisement
X
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए जारी किया फंड. (Photo: X/@CMOPunjab)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए जारी किया फंड. (Photo: X/@CMOPunjab)

मेडिकल कॉलेजों में लोगों को मानक उपचार एवं मेडिकल टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों का काया-कल्प करने के लिए 68.98 करोड़ रुपए के फंड तुरंत जारी करने के आदेश दिए हैं. मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की मंगलवार को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के इन मेडिकल कॉलेजों में इन सुविधाओं का विस्तार करना समय की जरूरत थी ताकि लोगों को बेहतर इलाज के साथ-साथ मेडिकल टेस्ट की सुविधा सुनिश्चित हो सके.

उन्होंने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों को अति-आधुनिक एवं विश्व स्तरीय मशीनरी से लैस करना आवश्यक है ताकि ये मरीजों को बेहतर तरीके से सेवाएं दे सकें. भगवंत सिंह मान ने मेडिकल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि इन मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए तुरंत 68.98 करोड़ रुपए जारी किए जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि 26.53 करोड़ रुपए सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर, 28.51 करोड़ रुपए सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला, 9.43 करोड़ रुपए डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एस.ए.एस. नगर (मोहाली) तथा 4.51 करोड़ रुपए पी.जी.आई. सैटेलाइट सेंटर, फिरोजपुर के लिए तुरंत दिए जाएं.

यह भी पढ़ें: सीएम भगवंत मान ने जापान-दक्षिण कोरिया की यात्रा को बताया ऐतिहासिक, बोले- पंजाब में आएगा करोड़ों का निवेश

सम्बंधित ख़बरें

Punjab former IG Amar Singh Chahal loses over 8 crore in cyber fraud
पंजाब के पूर्व IG ने खुद को मारी गोली, साइबर फ्रॉड में गंवाए थे करोड़ों
Punjab Police Crime Report Yudh Nashiyan Virudh
Punjab Police 2025: आतंकवाद से नशे के खिलाफ तक सख्त एक्शन, क्राइम रेट में गिरावट का दावा
The Punjab-Haryana High Court has shown strictness on the detention of migrant laborers
IG जैदी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पर लगाई रोक, कोटखाई गुड़िया दुष्कर्म हत्या मामला
नशे में घुत ड्राइवर ने दौड़ाई BMW कार, हुआ बड़ा हादसा
Cyber fraud
WhatsApp पर मशहूर CEO की फोटो, मोटी कमाई, पूर्व IG से ठगे 8 करोड़, न करें ये गलती

उन्होंने कहा कि इन फंडों का उपयोग आधुनिक मशीनें एवं अन्य उपकरण खरीदने के साथ-साथ मेडिकल कॉलेजों में विकास कार्यों के लिए किया जाए. भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि हमारी सरकार पंजाब को विश्व भर में मेडिकल शिक्षा का गढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इससे इलाज एवं मेडिकल टेस्ट की सुविधाओं को और बल मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में यह कार्य समयबद्ध एवं उचित तरीके से पूरा किया जाए ताकि लोगों को इलाज की सुविधाएं किफायती दरों पर उपलब्ध हों. उन्होंने कहा कि पंजाब का इतिहास रहा है कि इसने विश्व स्तरीय डॉक्टर पैदा किए हैं और आज भी राज्य में बड़ी संख्या में विद्यार्थी डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल शिक्षा ले रहे हैं.

Advertisement

भगवंत मान ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों में मानक शिक्षा देना राज्य सरकार का फर्ज है ताकि मेडिकल शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को बड़े स्तर पर लाभ मिले. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों का काया-कल्प करने का एकमात्र उद्देश्य लोगों की मानक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि इन प्रमुख कॉलेजों में मानक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने से आम आदमी की भलाई सुनिश्चित होगी. सीएम मान ने दोहराया कि राज्य सरकार इस जनकल्याणकारी कार्य के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. इस अवसर पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अलोक शेखर, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत तथा अन्य उपस्थित थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement