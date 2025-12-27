CM भगवंत मान की टॉप पुलिस अफसरों संग मीटिंग, गैंगस्टर-ड्रग नेटवर्क पर एक्शन पर मांगी रिपोर्ट

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की. इस बैठक में राज्य की आंतरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, ड्रग नेटवर्क और गैंगस्टरिज्म के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों की विस्तार से समीक्षा की गई.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आम जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि पंजाब को नशा-मुक्त और अपराध-मुक्त बनाने के लिए सरकार और पुलिस पूरी तरह समन्वय के साथ काम कर रही है.

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।



ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 85,418 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ… pic.twitter.com/HKLUCWcvZd — AAP Punjab (@AAPPunjab) December 27, 2025

मुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि ड्रग तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के तहत पिछले कुछ वर्षों में अब तक 85,418 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके साथ ही NDPS एक्ट के मामलों में सजा मिलने की दर 88 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है.

गैंगस्टरिज़्म के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया. अधिकारियों ने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2025 से अब तक 916 गैंगस्टरों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी चाहे कितना भी संगठित या प्रभावशाली क्यों न हों, उन्हें कानून के दायरे में लाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

भगवंत मान ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि नशे और अपराध के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. इसके लिए खुफिया तंत्र को और मजबूत करने, सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियानों पर भी जोर दिया गया.

