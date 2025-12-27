scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CM भगवंत मान की टॉप पुलिस अफसरों संग मीटिंग, गैंगस्टर-ड्रग नेटवर्क पर एक्शन पर मांगी रिपोर्ट

इस बैठक में राज्य की आंतरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, ड्रग नेटवर्क और गैंगस्टरिज्म के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों की विस्तार से समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि ड्रग तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के तहत पिछले कुछ वर्षों में अब तक 85,418 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

Advertisement
X
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा (Photo- X/@AAPPunjab)
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा (Photo- X/@AAPPunjab)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की. इस बैठक में राज्य की आंतरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, ड्रग नेटवर्क और गैंगस्टरिज्म के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों की विस्तार से समीक्षा की गई.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आम जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि पंजाब को नशा-मुक्त और अपराध-मुक्त बनाने के लिए सरकार और पुलिस पूरी तरह समन्वय के साथ काम कर रही है.

मुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि ड्रग तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के तहत पिछले कुछ वर्षों में अब तक 85,418 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके साथ ही NDPS एक्ट के मामलों में सजा मिलने की दर 88 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है.

गैंगस्टरिज़्म के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया. अधिकारियों ने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2025 से अब तक 916 गैंगस्टरों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी चाहे कितना भी संगठित या प्रभावशाली क्यों न हों, उन्हें कानून के दायरे में लाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

पंजाब आजतक: कर्नल से मारपीट मामले में पुलिस की क्यों हो रही फजीहत?
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रवण सिंह ने की थी मदद
पंजाब के नन्हे नायक को मिला बड़ा सम्मान... राष्ट्रपति ने 10 साल के श्रवण सिंह को दिया 'राष्ट्रीय बाल पुरस्कार'
Shubman Gill
Shubman Gill ने Mohali में बहाया पसीना!
Punjab Aajtak Fraud
पूर्व IAS अफसर को कैसे लगा 76 लाख का चूना? देखें पंजाब आजतक
भोपाल में फ्लैट्स तैयार होने के बाद भी झुग्गी में रहने को मजबूर गरीब
कहीं अटकीं किस्तें, कहीं अधूरे मकान... 8 राज्यों में गरीबों का सपना अधूरा
Advertisement

भगवंत मान ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि नशे और अपराध के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. इसके लिए खुफिया तंत्र को और मजबूत करने, सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियानों पर भी जोर दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement