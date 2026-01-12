'युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें', CM भगवंत मान ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कपूरथला स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में राज्य के पहले स्टार्टअप पंजाब कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवाचार, कड़ी मेहनत और उद्यमिता पंजाब के आर्थिक विकास की रीढ़ हैं और राज्य का भविष्य नौकरी खोजने में नहीं, बल्कि उद्यमिता अपनाने में है.

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव में 100 से अधिक स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया. सम्मेलन में उद्योगपतियों, निवेशकों, इनक्यूबेटरों, अकादमिक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाया गया. कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप्स को सीड ग्रांट्स भी वितरित की गईं, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि भगवंत मान सरकार नए कारोबारी विचारों को पूरा समर्थन देगी.

मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, "हम चाहते हैं कि पंजाब के युवा नौकरी ढूंढने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनें, ताकि वे अपनी अलग पहचान बना सकें." उन्होंने कहा कि पंजाबी स्वभाव से ही इंजीनियर और जन्मजात उद्यमी होते हैं और जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, वहां अपनी छाप छोड़ते हैं.

सीएम भगवंत मान ने जापान के लोगों का दिया उदाहरण

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार फंड्स की कमी को आड़े नहीं आने देगी. उन्होंने कहा, "सरकार हर उस विचार के साथ खड़ी है, जो पंजाब और देश के विकास में योगदान दे सकता है." उन्होंने युवाओं से अपडेट रहने और उद्यम सृजन को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया.

अपनी जापान यात्रा का जिक्र करते हुए भगवंत मान ने कहा कि स्पष्ट दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत से ही देश आगे बढ़ते हैं. उन्होंने कहा कि जापान में लोग सपनों को साकार करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करते हैं और पंजाब के युवाओं को भी ऐसी ही सोच अपनानी चाहिए.

8 स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन चेक दिए गए

कॉन्क्लेव के दौरान 15 से अधिक इनक्यूबेटर्स और पांच से ज्यादा सहायक संस्थाओं ने अपनी पहलों को प्रदर्शित किया. सरकार ने आठ स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन चेक दिए, जिनमें सात स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपये की सीड ग्रांट और 1.20 लाख रुपये की लीज रेंटल सहायता शामिल है.

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उद्यमियों को डराया जाता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार हर नागरिक को आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है. उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में नवाचार करने वाले स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है.

सम्मेलन पर विश्वास जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप पंजाब कॉन्क्लेव राज्य के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा.

