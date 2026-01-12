scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें', CM भगवंत मान ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के पहले स्टार्टअप पंजाब कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए युवाओं से नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनने की अपील की. उन्होंने कहा कि नवाचार, कड़ी मेहनत और उद्यमिता ही पंजाब के आर्थिक भविष्य की रीढ़ हैं. सरकार हर नए कारोबारी विचार को पूरा समर्थन देगी.

Advertisement
X
सीएम भगवंत मान ने कहा कि युवाओं को नौकरी देने वाला बनना चाहिए. (Photo- PTI)
सीएम भगवंत मान ने कहा कि युवाओं को नौकरी देने वाला बनना चाहिए. (Photo- PTI)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कपूरथला स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में राज्य के पहले स्टार्टअप पंजाब कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवाचार, कड़ी मेहनत और उद्यमिता पंजाब के आर्थिक विकास की रीढ़ हैं और राज्य का भविष्य नौकरी खोजने में नहीं, बल्कि उद्यमिता अपनाने में है.

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव में 100 से अधिक स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया. सम्मेलन में उद्योगपतियों, निवेशकों, इनक्यूबेटरों, अकादमिक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाया गया. कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप्स को सीड ग्रांट्स भी वितरित की गईं, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि भगवंत मान सरकार नए कारोबारी विचारों को पूरा समर्थन देगी.

यह भी पढ़ें: आतिशी के बचाव में उतरे पंजाब सीएम भगवंत मान, BJP पर लगाया 'झूठ और नफरत की राजनीति का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

FIR में चार लोगों का जिक्र है. Photo ITG
पंजाब में हुए FIR में कपिल मिश्रा आरोपी नहीं, केवल ट्वीट का जिक्र
NRI Woman Murder in Hotel
चरित्र पर शक और विवाद, अमृतसर के होटल में मिली NRI महिला की लाश
Davinder Murder Case body found in drum
ड्रम में कटा हुआ सिर, बोरे में लाश और एक हाथ गायब... लुधियाना के दविंदर की मर्डर मिस्ट्री
Amritsar sarpanch murder how CP Gurpreet Singh Bhullar solved the case
अमृतसर: कैसे सुलझी सरपंच हत्याकांड की गुत्थी? CP ने बताया
Free Blanket Langar North India cold
भीख मांगकर 10-10 रुपये जोड़े और लगा दिया कंबलों का लंगर

मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, "हम चाहते हैं कि पंजाब के युवा नौकरी ढूंढने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनें, ताकि वे अपनी अलग पहचान बना सकें." उन्होंने कहा कि पंजाबी स्वभाव से ही इंजीनियर और जन्मजात उद्यमी होते हैं और जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, वहां अपनी छाप छोड़ते हैं.

Advertisement

सीएम भगवंत मान ने जापान के लोगों का दिया उदाहरण

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार फंड्स की कमी को आड़े नहीं आने देगी. उन्होंने कहा, "सरकार हर उस विचार के साथ खड़ी है, जो पंजाब और देश के विकास में योगदान दे सकता है." उन्होंने युवाओं से अपडेट रहने और उद्यम सृजन को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया.

अपनी जापान यात्रा का जिक्र करते हुए भगवंत मान ने कहा कि स्पष्ट दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत से ही देश आगे बढ़ते हैं. उन्होंने कहा कि जापान में लोग सपनों को साकार करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करते हैं और पंजाब के युवाओं को भी ऐसी ही सोच अपनानी चाहिए.

8 स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन चेक दिए गए

कॉन्क्लेव के दौरान 15 से अधिक इनक्यूबेटर्स और पांच से ज्यादा सहायक संस्थाओं ने अपनी पहलों को प्रदर्शित किया. सरकार ने आठ स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन चेक दिए, जिनमें सात स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपये की सीड ग्रांट और 1.20 लाख रुपये की लीज रेंटल सहायता शामिल है.

यह भी पढ़ें: CM भगवंत मान की 'सरकार तुहाड़े द्वार' स्कीम का कमाल, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं 437 सेवाएं

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उद्यमियों को डराया जाता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार हर नागरिक को आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है. उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में नवाचार करने वाले स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है.

Advertisement

सम्मेलन पर विश्वास जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप पंजाब कॉन्क्लेव राज्य के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement