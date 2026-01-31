scorecardresearch
 
पंजाब में बस सेवा का डिजिटल कायाकल्प, QR पेमेंट से ऑनलाइन टिकटिंग और 1,279 नई आधुनिक बसें

पंजाब सरकार राज्य की बस सेवा को पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक बनाने जा रही है. QR कोड और UPI से पेमेंट, मोबाइल ऐप से ऑनलाइन टिकटिंग, 1,279 नई बसें और पांच शहरों में आधुनिक बस टर्मिनल इसका हिस्सा हैं. महिलाओं को फ्री बस सुविधा जारी रहेगी, जिससे हर साल हजारों रुपये की सीधी बचत हो रही है.

सीएम भगवंत मान ने बसों को हरी झंडी दिखाई. (Photo- ITG)
पंजाब में सार्वजनिक परिवहन को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार राज्य की बस सेवा का डिजिटल और आधुनिक कायाकल्प कर रही है. इस पहल का सीधा फायदा महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों और रोज़ाना सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा.

फिलहाल पंजाब में कुल 2,267 सरकारी बसें चल रही हैं, जिनमें 1,119 PUNBUS और शेष PRTC की बसें शामिल हैं. इन सभी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है. इस योजना से वर्किंग महिलाओं को रोजाना 50 से 100 रुपये तक की बचत हो रही है, जो महीने में 1,500 से 3,000 रुपये और सालाना करीब 20,000 से 25,000 रुपये तक पहुंच जाती है. इससे महिलाएं बेफिक्र होकर काम, स्कूल, बाजार और अन्य जरूरी जगहों तक जा पा रही हैं.

अब सरकार 1,279 नई बसें लाने जा रही है. इनमें 796 बसें खरीदी जाएंगी और 483 बसें लीज पर ली जाएंगी. PUNBUS को 602 नई बसें मिलेंगी, जिससे इसके बेड़े की संख्या बढ़कर 1,721 हो जाएगी. वहीं PRTC को 670 नई बसें दी जाएंगी. इन बसों में व्हीलचेयर एक्सेस, BS-VI इंजन, LED लाइट्स, फायर डिटेक्शन सिस्टम, CCTV कैमरे और GPS ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी.

बस सेवा के साथ डिजिटल टिकटिंग सिस्टम की शुरुआत

बस सेवा के साथ-साथ डिजिटल टिकटिंग सिस्टम भी शुरू किया जा रहा है. यात्री मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे टिकट बुक कर सकेंगे, बस की लाइव लोकेशन देख सकेंगे और QR कोड, UPI या कार्ड से भुगतान कर पाएंगे. महिलाओं के लिए स्मार्ट कार्ड के जरिए फ्री ट्रैवल की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी.

बस टर्मिनल्स को आधुनिक बनाने की तैयारी

पंजाब के पांच बड़े शहरों लुधियाना, जालंधर, संगरूर, पटियाला और बठिंडा में बस टर्मिनल्स को PPP मॉडल के तहत आधुनिक बनाया जाएगा. परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के अनुसार, इन टर्मिनलों पर रोजाना लाखों यात्री आते-जाते हैं. नए टर्मिनलों में बेहतर वेटिंग एरिया, साफ शौचालय, अच्छी लाइटिंग, व्यवस्थित पार्किंग और सुरक्षित बोर्डिंग व्यवस्था होगी. बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बाधारहित पहुंच भी सुनिश्चित की जाएगी.

आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि यह पहल सिर्फ बस सेवा नहीं, बल्कि महिलाओं की आज़ादी, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है. पंजाब का सार्वजनिक परिवहन अब देश के लिए एक नया मानक बनने की ओर बढ़ रहा है.

