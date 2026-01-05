भारत में जासूसी के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही ISI, पंजाब में पकड़ा गया 15 साल का बच्चा

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नजर अब भारत के नाबालिग बच्चों पर भी है. पठानकोट पुलिस ने जासूसी के आरोप में 15 वर्षीय एक बच्चे को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, यह बच्चा पिछले एक साल से पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलरों को भारत से जुड़ी महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारियां भेज रहा था.

जांच में यह भी सामने आया है कि इस बच्चे के साथ-साथ पंजाब के अन्य जिलों में भी कुछ नाबालिग आईएसआई के संपर्क में हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पंजाब के विभिन्न थानों को सतर्क करते हुए सूचना दे दी है और आगे की जांच जारी है.

मोबाइल से बरामद हुआ संदिग्ध डेटा

नाबालिग के मोबाइल से संदिग्ध डेटा बरामद हुआ है. बताया जा रहा है कि 15 साल का यह बच्चा जम्मू के सांबा जिले का रहने वाला है, जिसे हिरासत में लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी भी मिली है कि पंजाब के और भी कई जिलों में छोटे बच्चे आईएसआई के संपर्क में हैं.

नेटवर्क में शामिल पंजाब के कई बच्चे

पुलिस की ओर से पंजाब के अलग-अलग जिलों में इसकी सूचना दे दी गई है ताकि समय रहते इन बच्चों को पकड़ा जा सके और भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को ना मिल पाए. इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी पठानकोट ने बताया कि जिस बच्चे को पकड़ा गया है उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है और वह पाकिस्तान में आईएसआई के संपर्क में था.

उन्होंने बताया कि बच्चे से काफी जानकारी प्राप्त हुई है कि वह किस तरह से पाकिस्तान को जानकारी भेजता था. साथ ही साथ पंजाब के और भी बच्चे इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जिसे लेकर अलग-अलग जिलों में पुलिस को जानकारी दे दी गई है. जल्द ही वे सभी बच्चे भी पुलिस की हिरासत में होंगे.

