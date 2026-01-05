scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत में जासूसी के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही ISI, पंजाब में पकड़ा गया 15 साल का बच्चा

पठानकोट पुलिस ने जासूसी के आरोप में 15 साल के एक नाबालिग को पकड़ा है, जो पिछले करीब एक साल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहा था. जांच में उसके मोबाइल से संदिग्ध डेटा मिला है. खुलासा हुआ है कि पंजाब के कई अन्य जिलों में भी नाबालिग इस नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं.

Advertisement
X
जांच में पता चला कि पंजाब के अन्य जिलों में भी कई नाबालिग आईएसआई के संपर्क में हैं. (Photo: Representational)
जांच में पता चला कि पंजाब के अन्य जिलों में भी कई नाबालिग आईएसआई के संपर्क में हैं. (Photo: Representational)

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नजर अब भारत के नाबालिग बच्चों पर भी है. पठानकोट पुलिस ने जासूसी के आरोप में 15 वर्षीय एक बच्चे को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, यह बच्चा पिछले एक साल से पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलरों को भारत से जुड़ी महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारियां भेज रहा था.

जांच में यह भी सामने आया है कि इस बच्चे के साथ-साथ पंजाब के अन्य जिलों में भी कुछ नाबालिग आईएसआई के संपर्क में हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पंजाब के विभिन्न थानों को सतर्क करते हुए सूचना दे दी है और आगे की जांच जारी है.

मोबाइल से बरामद हुआ संदिग्ध डेटा

सम्बंधित ख़बरें

Sarabjit Kaur
भारत की सरबजीत को अब वापस भेज रहा PAK, तीर्थयात्रा के बहाने पहुंचकर मुस्लिम से की थी शादी
venezuela china radar
PAK की तरह चीन पर भरोसा कर वेनेजुएला भी पिट गया... US हमले में फेल हुआ रडार सिस्टम
Operation Absolute Resolve
कैसे हुआ मादुरो को कैप्चर करने का मिशन... प्लानिंग से हमले तक की हर डिटेल
Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif
'अंतरराष्ट्रीय कानून से निकले समाधान...', वेनेजुएला संकट पर पहली बार बोला PAK
xi jinping
'कोई भी देश वर्ल्ड पुलिस या इंटरनेशनल जज नहीं...', मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़का चीन

नाबालिग के मोबाइल से संदिग्ध डेटा बरामद हुआ है. बताया जा रहा है कि 15 साल का यह बच्चा जम्मू के सांबा जिले का रहने वाला है, जिसे हिरासत में लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी भी मिली है कि पंजाब के और भी कई जिलों में छोटे बच्चे आईएसआई के संपर्क में हैं. 

नेटवर्क में शामिल पंजाब के कई बच्चे

पुलिस की ओर से पंजाब के अलग-अलग जिलों में इसकी सूचना दे दी गई है ताकि समय रहते इन बच्चों को पकड़ा जा सके और भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को ना मिल पाए. इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी पठानकोट ने बताया कि जिस बच्चे को पकड़ा गया है उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है और वह पाकिस्तान में आईएसआई के संपर्क में था.

Advertisement

उन्होंने बताया कि बच्चे से काफी जानकारी प्राप्त हुई है कि वह किस तरह से पाकिस्तान को जानकारी भेजता था. साथ ही साथ पंजाब के और भी बच्चे इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जिसे लेकर अलग-अलग जिलों में पुलिस को जानकारी दे दी गई है. जल्द ही वे सभी बच्चे भी पुलिस की हिरासत में होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement