गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक की लड़की के परिजनों ने लोहे से पीट-पीट कर ली जान

पंजाब के मोगा जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई. गंभीर रूप से घायल युवक की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना मोगा जिले के गांव हिम्मतपुरा की बताई जा रही है.

और पढ़ें

मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 32 साल के रेशम सिंह के रूप में हुई है, जो अविवाहित था और गांव हिम्मतपुरा का ही निवासी था. बताया जा रहा है कि रेशम सिंह का गांव की ही एक युवती से प्रेम संबंध था. इसी कारण वह कुछ समय से प्रेमिका के घर के पास रहने वाले अपने परिचित गुरदीप सिंह के यहां रह रहा था.

29 जनवरी को हुई थी युवक की पिटाई

घटना 29 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे की है. बताया जा रहा है कि रेशम सिंह अपने दोस्त के घर से निकलकर करीब 50 मीटर दूर स्थित प्रेमिका के घर पहुंचा था. इसी दौरान लड़की के परिजनों को उसके आने की जानकारी मिल गई. आरोप है कि रात करीब 8 बजे लड़की के पिता बेअंत सिंह और उसके पड़ोसी परमजीत सिंह ने युवक को पकड़ लिया.

Advertisement

आरोपियों ने युवक की लोहे की पाइपों से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद आरोपियों ने युवक को घर से भगा दिया. घायल हालत में रेशम सिंह किसी तरह चलकर अपने दोस्त गुरदीप सिंह के घर के बाहर पहुंचा, जहां वह गिर पड़ा.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

आवाज सुनकर गुरदीप सिंह बाहर आया और रेशम सिंह को गंभीर हालत में देखकर उसकी मां को सूचना दी. इसके बाद परिजन उसे सिविल अस्पताल मोगा लेकर पहुंचे, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. थाना निहाल सिंह वाला के एसएचओ पूरन सिंह ने बताया कि मृतक के पिता करनैल सिंह के बयान के आधार पर लड़की के पिता बेअंत सिंह और परमजीत सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है.

---- समाप्त ----

इनपुट - तन्मय समंथा