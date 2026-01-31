scorecardresearch
 
गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक की लड़की के परिजनों ने लोहे से पीट-पीट कर ली जान

पंजाब के मोगा जिले में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को लड़की के परिजनों ने लोहे की पाइप से बुरी तरह पीटा. गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है.

मोगा में युवक की हत्या (Photo: Screengrab)
पंजाब के मोगा जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई. गंभीर रूप से घायल युवक की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना मोगा जिले के गांव हिम्मतपुरा की बताई जा रही है.

मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 32 साल के रेशम सिंह के रूप में हुई है, जो अविवाहित था और गांव हिम्मतपुरा का ही निवासी था. बताया जा रहा है कि रेशम सिंह का गांव की ही एक युवती से प्रेम संबंध था. इसी कारण वह कुछ समय से प्रेमिका के घर के पास रहने वाले अपने परिचित गुरदीप सिंह के यहां रह रहा था.

29 जनवरी को हुई थी युवक की पिटाई

घटना 29 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे की है. बताया जा रहा है कि रेशम सिंह अपने दोस्त के घर से निकलकर करीब 50 मीटर दूर स्थित प्रेमिका के घर पहुंचा था. इसी दौरान लड़की के परिजनों को उसके आने की जानकारी मिल गई. आरोप है कि रात करीब 8 बजे लड़की के पिता बेअंत सिंह और उसके पड़ोसी परमजीत सिंह ने युवक को पकड़ लिया.

आरोपियों ने युवक की लोहे की पाइपों से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद आरोपियों ने युवक को घर से भगा दिया. घायल हालत में रेशम सिंह किसी तरह चलकर अपने दोस्त गुरदीप सिंह के घर के बाहर पहुंचा, जहां वह गिर पड़ा.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

आवाज सुनकर गुरदीप सिंह बाहर आया और रेशम सिंह को गंभीर हालत में देखकर उसकी मां को सूचना दी. इसके बाद परिजन उसे सिविल अस्पताल मोगा लेकर पहुंचे, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. थाना निहाल सिंह वाला के एसएचओ पूरन सिंह ने बताया कि मृतक के पिता करनैल सिंह के बयान के आधार पर लड़की के पिता बेअंत सिंह और परमजीत सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है.

 

---- समाप्त ----
इनपुट - तन्मय समंथा
