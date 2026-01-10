लुधियाना: बाइक सवार बदमाशों ने कार शोरूम पर बरसाईं गोलियां, बाहर फेंकी गैंगस्टर के नाम की पर्ची

पंजाब के लुधियाना जिले में शनिवार को दिनदहाड़े उस समय सनसनी फैल गई, जब मुल्लापुर क्षेत्र के बद्दोवाल इलाके में स्थित एक लग्जरी कार शोरूम पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

हमलावरों ने शोरूम के बाहर करीब आठ राउंड फायर किए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. फायरिंग की इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. जानकारी के मुताबिक, बद्दोवाल क्षेत्र में स्थित 'रॉयल लीमोट नामक लग्जरी कार शोरूम के बाहर दो युवक बाइक पर सवार होकर पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दीं.

लग्जरी कार शोरूम पर 8 राउंड फायरिंग

हमलावरों द्वारा चलाई गई कुछ गोलियां शोरूम के बाहर खड़ी महंगी कारों के फ्रंट शीशों पर भी लगीं, जिससे वाहनों को नुकसान पहुंचा है. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

फायरिंग के बाद बदमाश मौके पर गैंगस्टर पवन शौकीन और मोहब्बत रंधावा के नाम की पर्चियां फेंककर फरार हो गए. इस पर्ची के सामने आने के बाद मामले को गैंगवार या आपराधिक वसूली से जोड़कर देखा जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही मुल्लापुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी.

शोरूम के बाहर फेंकी गैंगस्टरों के नाम की पर्ची

पुलिस ने शोरूम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. घटनास्थल से खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है.

इस मामले में डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



