जालंधर ओबेरॉय हत्याकांड: बाबा फोलरीवाल गैंग ने ली जिम्मेदारी, ड्रग तस्करी का लगाया आरोप

पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता लकी ओबेरॉय की हत्या ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है. मामूली विवाद को लेकर अचानक सामने आई यह हत्या तभी और गंभीर हो गई जब बाबा फोलरीवाल गैंग की ओर से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो कि अब वायरल हो गई है. इस पोस्ट में खुद को जोगा फोलरीवाल बताने वाले व्यक्ति ने खुलकर कहा कि आज हुई इस हत्या की जिम्मेदारी वे लेते हैं.

पोस्ट में यह साफ किया गया कि यह हत्या केवल आपसी रंजिश का नतीजा है और ओबेरॉय को आम आदमी पार्टी से जोड़ना पूरी तरह गलत है. गैंग के मुताबिक, ओबेरॉय एक बड़ा ड्रग तस्कर था और खुद भी नशे का आदी था. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास ओबेरॉय की अवैध गतिविधियों से जुड़े ठोस सबूत मौजूद हैं.

इसी के साथ, पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि ओबेरॉय ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी का सहारा लिया था. उन्होंने कहा कि ओबेरॉय कोई राजनीतिक नेता नहीं बल्कि पुलिस का मुखबिर था जो अपने संपर्कों के जरिये दूसरों को नुकसान पहुंचाता था. हत्या को खालसा कॉलेज के प्रधान पद को लेकर हुए विवाद से भी जोड़ा गया है.

गैंग ने चेतावनी दी है कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसे भी जवाब मिलेगा. पोस्ट के अंत में यह कहा गया कि यदि किसी को यह हत्या गलत लगे तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं.

पुलिस ने इस वायरल पोस्ट और वीडियो को जांच के दायरे में रखा है, हालांकि अभी तक किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

फिलहाल, जालंधर ओबेरॉय हत्याकांड में गैंगवार और आपसी रंजिश की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है. जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा कि वायरल पोस्ट में किए गए दावे कितने सही हैं और हत्या के पीछे असल वजह क्या है.

मौके पर पहुंचे पंजाब DGP, बोले- हर एंगल से जांच, सोशल मीडिया पोस्ट भी रडार पर

जालंधर में हुई हत्या के बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव मौके पर पहुंचे और जांच का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि CCTV फुटेज, डिजिटल ट्रेल और सोशल मीडिया पोस्ट की गहन जांच की जा रही है. हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले वायरल पोस्ट की भी ट्रैकिंग होगी. फिलहाल संगठित अपराध एंगल सामने नहीं आया है, जबकि छात्र राजनीति से जुड़ा एंगल वेरिफाई किया जा रहा है.

