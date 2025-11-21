scorecardresearch
 

पंजाब: 350वें शहीदी दिवस पर आनंदपुर साहिब में भव्य समारोह, गुरु तेग बहादुर की स्मृति में तीन दिन का आयोजन

श्री आनंदपुर साहिब में 23 से 25 नवंबर तक गुरु तेग बहादुर जी, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित तीन दिवसीय भव्य समागम आयोजित किया जा रहा है. पंजाब सरकार ने इसे श्रद्धा, इतिहास और संस्कृति के अनोखे संगम के रूप में तैयार किया है.

आनंदपुर साहिब में 23 से 25 नवंबर तक मेगा समागम (Photo: X/@BhagwantMann)
आनंदपुर साहिब में 23 से 25 नवंबर तक मेगा समागम (Photo: X/@BhagwantMann)

श्री आनंदपुर साहिब एक बार फिर पंजाब की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धड़कन बनने जा रहा है. 23 से 25 नवंबर तक यहां गुरु तेग बहादुर जी और भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित भव्य तीन दिवसीय समागम का आयोजन शुरू होने वाला है. पूरे पंजाब में इस कार्यक्रम को लेकर गहरी श्रद्धा, उत्साह और गर्व की लहर है.

पंजाब सरकार ने इस आयोजन को केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पर्व का रूप दिया है. तैयारी से लेकर प्रस्तुतियों तक - हर जगह गुरु साहिबानों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता दिखाई दे रही है. इस समागम का मकसद सिर्फ इतिहास सुनाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उस विरासत से जोड़ना है जिसमें मानवता, न्याय और आस्था के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने का संदेश छिपा है. गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दुनिया को मानवाधिकारों का सबसे बड़ा सबक देता है - दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्याग देना.

कार्यक्रम की शुरुआत: श्रद्धा और इतिहास का संगम

23 नवंबर को अखंड पाठ, प्रदर्शनी और सर्वधर्म सम्मेलन के साथ समागम की शुरुआत होगी. इसके अगले दिन सुबह शीश भेंथ नगर कीर्तन निकलेगा. यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक पल की याद है जब भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर जी का सिस सुरक्षित आनंदपुर साहिब तक लेकर आए थे. यह घटना आज तक सिख इतिहास का सबसे भावनात्मक प्रसंग मानी जाती है.

नगर कीर्तन के बाद विरासत से भरी हेरिटेज वॉक होगी. इसमें गुरुद्वारा भौरा साहिब, शीशगंज साहिब, गुरु तेग बहादुर म्यूजियम, तख्त श्री केसगढ़ साहिब, किला आनंदगढ़ साहिब और विरासत-ए-खालसा जैसे पवित्र स्थान शामिल हैं. हर स्थान पर इतिहास सांस लेता हुआ महसूस होता है. पंजाब सरकार ने इस वॉक को बेहद सुंदर और जानकारीपूर्ण ढंग से तैयार किया है ताकि हर आगंतुक गुरु साहिब की शहादत को महसूस कर सके.

ऐतिहासिक पल: विशेष विधानसभा सत्र

24 नवंबर का सबसे खास कार्यक्रम है - गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित विशेष विधानसभा सत्र. यह पहली बार है जब राज्य की विधानसभा किसी शहीदी दिवस को आधिकारिक रूप से सम्मान दे रही है. यह कदम पंजाब सरकार की गहरी श्रद्धा, सम्मान और सिख पंथ के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होगी - धाडी वार, कविशर दरबार, नाटक, कविताएं, और गुरु साहिब की शिक्षाओं पर प्रस्तुतियां. पंजाब की लोक परंपरा और आध्यात्मिक विरासत का ऐसा अद्भुत संगम लोगों के दिलों को छू लेगा.

यह भी पढ़ें: गुरु तेग बहादुर की शहीदी शताब्दी पर श्रीनगर में नगर कीर्तन का आयोजन, केजरीवाल भी हुए शामिल

शाम का भव्य आयोजन: वीरता और विरासत का प्रदर्शन

शाम होते ही चरन गंगा स्टेडियम में गतका, तलवारबाजी, शस्त्र दर्शन और विशेष प्रस्तुतियां होंगी. खालसा पंथ की वीरता और मर्यादा को जिस सम्मान के साथ दिखाया जाएगा, वह दर्शकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव होगा. इसके बाद विरासत-ए-खालसा में शानदार ड्रोन शो होगा. रोशनी और तकनीक के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी की जीवन यात्रा और शहादत को सुंदर ढंग से चित्रित किया जाएगा.

रात की आध्यात्मिक शांति

रात को कथा और कीर्तन दरबार पूरे वातावरण को शांति और भक्ति से भर देगा. लोग मान रहे हैं कि पंजाब सरकार ने इस आयोजन को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि श्रद्धा का संस्कार माना है और उसे पूरी निष्ठा से निभाया है.

आने वाले तीन दिन आनंदपुर साहिब में लाखों लोगों को एक साथ जोड़ेंगे - श्रद्धा में, इतिहास में और उस विरासत में जिसमें पंजाब की आत्मा बसती है और जिसे दुनिया सम्मान से देखती है. 

