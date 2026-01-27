scorecardresearch
 
चंडीगढ़: पिता असम में ITBP में असिस्टेंट कमांडेंट, मां नोएडा में सुपरिटेंडेंट... बेटा ड्रग्स सप्लाई में गिरफ्तार

चंडीगढ़ पुलिस ने 10.1 ग्राम आइस के साथ अभिषेक चंदेल को गिरफ्तार किया. उसके पिता आईटीबीपी में कमांडेंट हैं और मां सुपरिटेंडेंट हैं. आरोपी ड्रग सप्लाई के लिए चंडीगढ़ आया था. पुलिस अभी उसके ड्रग नेटवर्क की जांच कर रही है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और माता-पिता को गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी गई है.

पिता असम में ITBP में असिस्टेंट कमांडेंट हैं, मां नोएडा में सुपीरिंटेंडेंट हैं. (Photo: Representational)
चंडीगढ़ पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जो शहर में ड्रग्स सप्लाई करने आया था. आरोपी के पास से 10.1 ग्राम आइस (मेथम्फेटामाइन) बरामद हुई है. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह ITBP में तैनात अधिकारियों का बेटा है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिता असम में ITBP में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात हैं, जबकि उसकी मां नोएडा में उसी फोर्स में सुपरिटेंडेंट के पद पर काम कर रही हैं.  उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक उसके माता-पिता को उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित नहीं किया है. बड़े ड्रग रैकेट की जांच जारी है.

चंडीगढ़ में ड्रग्स सप्लाई करने आया था
गिरफ्तार आरोपी की पहचान जीरकपुर के बट्टलाना निवासी अभिषेक चंदेल के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, वह चंडीगढ़ में ड्रग्स सप्लाई करने आया था. ANTF अब उसके ड्रग नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि नशीले पदार्थों के सोर्स का पता लगाया जा सके और उन लोगों की पहचान की जा सके जिन्हें वह शहर में ड्रग्स सप्लाई कर रहा था. 

रुकने का इशारा करने पर भागने लगा
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभिषेक ड्रग्स देने के लिए i20 कार से चंडीगढ़ आया था. ANTF को पहले से जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेक्टर 28 और आसपास के इलाकों में टीमें तैनात की गईं. चेकिंग के दौरान, पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर भागने की कोशिश करने लगा. थोड़ी देर पीछा करने के बाद पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया.  आरोपी की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से ड्रग्स बरामद हुई. 

क्यों हुआ ड्रग्स तस्करी रैकेट में शामिल?
वजन करने पर जब्त किया गया नशीला पदार्थ 10.1 ग्राम आइस पाया गया. उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने अभी तक माता-पिता को सूचित नहीं किया है.  पूछताछ के दौरान, आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह BTech ग्रेजुएट है और ऑनलाइन काम करता है. हालांकि, अपने ज़्यादा खर्च और लाइफस्टाइल के कारण, वह कथित तौर पर ड्रग्स तस्करी में शामिल हो गया.

---- समाप्त ----
