चंडीगढ़: मनीमाजरा में भरभराकर गिरी मकान की छत, चपेट में आए तीन मासूम बच्चे

चंडीगढ़ में मनीमाजरा के गोविंदपुर इलाके में अचानक ही एक घर की छत ढहने से गंभीर हादसा हो गया. यहां तीन मासूम बच्चे उसके मलबे की चपेट में घायल हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए.

चंडीगढ़ में भरभराकर गिरी मकान की छत (Photo: ITG)
पंजाब के चंडीगढ़ में मनीमाजरा के गोविंदपुर इलाके में एक भीषण हादसा सामने आया. यहां मकान नंबर 1119 की छत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे के समय घर के अंदर मौजूद तीन छोटे बच्चे मलबे की चपेट में आकर घायल हो गए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

घायल बच्चों की पहचान राहुल, गौरव और सन्नी के रूप में हुई है. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को मनीमाजरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार दो बच्चों की हालत स्थिर है, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है.

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मकान काफी पुराना था. हाल ही में हुई लगातार बारिश के कारण उसकी संरचना कमजोर हो गई थी, जिससे छत गिरने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, हादसे के सटीक कारणों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगा.

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डीएसपी विजय सिंह और मनीमाजरा थाना प्रभारी मनिंदर सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे. पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

