5 देसी पिस्तौल और 18 जिंदा कारतूस बरामद, दबोचे गए बंभिया गैंग के 3 गुर्गे

पंजाब में गैंगवार और अवैध हथियारों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ‘प्रहार’ के तहत मोगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. मोगा सीआईए स्टाफ ने बंभिया गैंग से जुड़े तीन बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर एक संभावित बड़ी वारदात को समय रहते टाल दिया. अजीतवाल अनाज मंडी इलाके में घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को दबोचा गया है.

18 जिंदा कारतूस के साथ 3 गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन ‘प्रहार’ के तहत मोगा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. मोगा के सीआईए स्टाफ ने बंभिया गैंग से जुड़े तीन गुर्गों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

बंभिया गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार

एसएसपी मोगा ने जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक अवैध हथियारों के साथ अजीतवाल क्षेत्र में घूम रहे हैं और किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अजीतवाल अनाज मंडी इलाके में घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को दबोच लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरविंदर सिंह निवासी कोकरी वेहनीवाल, जसप्रीत सिंह निवासी बाघापुराना और एकजोत सिंह निवासी बठिंडा के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 32 बोर की चार देसी पिस्तौल मैगजीन सहित 15 जिंदा कारतूस और 30 बोर की एक देसी पिस्तौल मैगजीन सहित 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

अजितवाल अनाज मंडी से गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी बंभिया गैंग से जुड़े हुए हैं और शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे. यह भी खुलासा हुआ है कि समालसर थाना पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले गिरफ्तार किए गए एक आरोपी से पूछताछ के दौरान इन युवकों और अवैध हथियारों के नेटवर्क का सुराग मिला था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई.

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी गुरविंदर सिंह के खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामला दर्ज है, जबकि एकजोत सिंह के खिलाफ जिला बठिंडा में आपराधिक केस दर्ज है. तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा, ताकि इनके नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई चेन और गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके.

एसएसपी ने बताया कि ऑपरेशन ‘प्रहार’ के तहत मोगा पुलिस अब तक कुल 126 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा.

---- समाप्त ----
इनपुट- तन्यम समंता
