scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मनरेगा में बदलाव गरीबों की रोजी छीनने की साजिश', AAP का नए कानून को लेकर केंद्र पर हमला

आम आदमी पार्टी ने मनरेगा में किए गए बदलावों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. AAP विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने आरोप लगाया कि नई नीति गरीबों की रोजी-रोटी छीनने की साजिश है. उन्होंने 60-40 फंडिंग मॉडल को मजदूर विरोधी बताया और ‘वीबी-जी राम-जी एक्ट’ वापस लेने की मांग की.

Advertisement
X
आप विधायक और पार्टी की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल. (Photo: X/@PunjabAAP)
आप विधायक और पार्टी की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल. (Photo: X/@PunjabAAP)

आम आदमी पार्टी ने मनरेगा में किए गए बदलाव को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. AAP विधायक व पार्टी की पंजाब यूनिट के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा, 'भाजपा की केंद्र सरकार मनरेगा में बदलाव कर गरीबों की रोजी-रोटी छीनने की साजिश कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को वीबी-जी राम-जी बिल वापस लेना चाहिए और मनरेगा को वापस लागू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए केंद्र ने योजना की 100 फंडिंग से पीछे हटते हुए राज्यों पर 40 फीसद का बोझ डाल दिया है. आम आदमी पार्टी मजदूरों के हक में बड़ा संघर्ष करेगी और उनका रोजगार नहीं छीनने देगी.'

कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि भाजपा की नई मजदूर विरोधी नीति देश के गरीबों के मुंह से रोटी छीनने की साजिश है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर 'वी-बी-जी राम-जी एक्ट' रख दिया है और इस नए नाम के तहत जो कुछ किया जा रहा है वह बेहद खतरनाक है. उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा का 100 फीसद बजट केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब इसे 60-40 के अनुपात में बांट दिया गया है. अब 60 फीसद केंद्र देगा और 40 फीसद राज्यों को देना होगा.

राज्य 40 फीसद हिस्सा कहां से देंगे?

सम्बंधित ख़बरें

important congress committee meeting and mangrega saviour movement announced
CWC बैठक में कांग्रेस का ऐलान, मनरेगा पर केंद्र के खिलाफ छेड़ेंगे संघर्ष
Mallikarjun Kharge
MGNREGA का नाम बदलने के खिलाफ Congress का आंदोलन
kharge rahul gandhi
MGNREGA का नाम बदलने के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, राहुल बोले- फैसला नोटबंदी जैसा विनाशकारी
मोदी सरकार ने क्‍या वाकई मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया? सोनिया गांधी के तर्कों में कितना वजन
राहुल गांधी ने की सोनिया गांधी का आर्टिकल पढ़ने की अपील
मोदी सरकार ने MGNREGA और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोज़र चला दिया: राहुल गांधी

उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्यों की जीएसटी पहले ही केंद्र के पास जाती है तो राज्य यह 40 फीसद हिस्सा कहां से देंगे? विधायक धालीवाल ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि नई नीति के तहत बिजाई और कटाई के कृषि सीजन में मनरेगा का काम नहीं दिया जाएगा. उन्होंने पूछा कि जिन गरीब मजदूरों के पास एक कनाल जमीन भी नहीं है, जिन्होंने दो मरले गेहूं भी नहीं बोई, वे इन दो महीनों में रोटी कहां से खाएंगे? पहले 100 दिन काम की गारंटी थी और मजदूर अपनी मर्जी से जब चाहे काम कर सकता था, लेकिन अब यह गारंटी भी खत्म हो रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'नौकरशाही वाले नियमों का एक सेट है VB-G RAM G बिल', मनरेगा का नाम बदलने पर सोनिया गांधी का हमला

धालीवाल ने कहा कि भाजपा पिछले 11 वर्षों से इस देश के धनाढ्य लोगों के हक में काम कर रही है और गरीबों का गला घोंट रही है. उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ में अजनाला सहित कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ, केंद्र ने 1600 करोड़ की घोषणा की लेकिन एक नया पैसा भी नहीं दिया. ग्रामीण विकास के फंड भी रोके जा रहे हैं. आम आदमी पार्टी के नेता ने स्पष्ट किया कि मनरेगा कोई खैरात नहीं है, यह राज्यों की जीएसटी से ही आने वाला फंड है जो अब रोका जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह नई नीति ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों के अधिकारों पर भी बड़ा झटका है.

पुराना मनरेगा कानून हू-ब-हू लागू हो

धालीवाल ने कहा कि पहले गांवों में विकास के कई काम मनरेगा से होते थे, अब वह रास्ता भी बंद हो रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि 'वीबी-जी राम-जी एक्ट' को वापस लिया जाए और 2005 में बना मूल मनरेगा कानून हू-ब-हू लागू किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये बदलाव वापस नहीं लिए गए तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ बड़ा संघर्ष करेगी. कुलदीप सिंह धालीवाल ने पंजाब के मजदूरों और गरीब जनता को विश्वास दिलाया कि आम आदमी पार्टी उनके हितों के लिए देश और पंजाब दोनों में लड़ाई लड़ेगी और किसी भी हालत में गरीबों का रोजगार नहीं छीनने देगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement