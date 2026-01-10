अमृतसर की IDH मार्केट में गुंडों का कहर, कारें तोड़ीं, दुकानदारों ने बाजार बंद कर किया सड़क जाम

अमृतसर की IDH मार्केट में हफ्ता मांगने और गुंडागर्दी के आरोपों को लेकर तनावपूर्ण हालात बन गए. दुकानदारों ने एकजुट होकर बाजार बंद किया और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. व्यापारियों का आरोप है कि एक व्यक्ति लंबे समय से बाजार में आकर गाली-गलौज, धमकियां देने और “मंथली” मांगने का दबाव बना रहा है.

वहीं, रविवार रात नशे की हालत में आकर एक दुकानदार की कार में तोड़फोड़ की गई, जिससे आक्रोश फैल गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया. दुकानदारों का कहना है कि यह पूरी वारदात कैमरे में कैद है, इसके बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

दुकानदारों के आरोप, दो साल से बना है डर का माहौल

IDH मार्केट एसोसिएशन के प्रधान नानक सिंह ने बताया कि दो युवक लगातार बाजार में दहशत फैलाते आ रहे हैं. पहले रेहड़ी-पटरी वालों से वसूली की जाती थी, अब दुकानदारों से मंथली मांगी जा रही है. मना करने पर दुकानें बंद करवाने की धमकी दी जाती है.

नानक सिंह के मुताबिक, रविवार रात आरोपी नशे में थे, दुकानदारों को भद्दी गालियां दीं और एक कार के शीशे तोड़ दिए. इससे व्यापारियों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ गया.

पुलिस पर लापरवाही का आरोप, सड़क जाम से आम लोग परेशान

प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने बताया कि वे पहले भी कई बार पुलिस को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ. उनका कहना है कि वे सरकार को टैक्स देते हैं, किसी गुंडे को मंथली नहीं देंगे. इसी लापरवाही के खिलाफ वे सड़क पर उतरे.

सड़क जाम के कारण आम लोगों को परेशानी हुई. कई यात्री रास्ते में फंसे रहे और जरूरी कामों में देरी हुई. दुकानदारों ने कहा कि वे मजबूरी में प्रदर्शन कर रहे हैं.

पुलिस का आश्वासन, आंदोलन की चेतावनी

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि देर रात मिली शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. पुलिस ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है.

वहीं, दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे पंजाब स्तर पर बड़ा आंदोलन और बाजार बंद करेंगे.

