scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमृतसर की IDH मार्केट में गुंडों का कहर, कारें तोड़ीं, दुकानदारों ने बाजार बंद कर किया सड़क जाम

अमृतसर की IDH मार्केट में हफ्ता मांगने और गुंडागर्दी से आक्रोशित दुकानदारों ने बाजार बंद कर सड़क जाम कर दिया. आरोप है कि एक व्यक्ति लंबे समय से मंथली मांग रहा था. इनकार पर नशे की हालत में गाली-गलौज और एक दुकानदार की कार में तोड़फोड़ की गई. घटना CCTV में कैद है. पुलिस ने जांच और गिरफ्तारी का भरोसा दिया है.

Advertisement
X
हफ्ताखोरी का आतंक!(Photo: Screengrab)
हफ्ताखोरी का आतंक!(Photo: Screengrab)

अमृतसर की IDH मार्केट में हफ्ता मांगने और गुंडागर्दी के आरोपों को लेकर तनावपूर्ण हालात बन गए. दुकानदारों ने एकजुट होकर बाजार बंद किया और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. व्यापारियों का आरोप है कि एक व्यक्ति लंबे समय से बाजार में आकर गाली-गलौज, धमकियां देने और “मंथली” मांगने का दबाव बना रहा है. 

वहीं, रविवार रात नशे की हालत में आकर एक दुकानदार की कार में तोड़फोड़ की गई, जिससे आक्रोश फैल गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया. दुकानदारों का कहना है कि यह पूरी वारदात कैमरे में कैद है, इसके बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

यह भी पढ़ें: अमृतसर में दिनदहाड़े ज्वेलर पर तलवारों से हमला, 425 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए बेखौफ बदमाश

सम्बंधित ख़बरें

Amritsar gold robbery Jeweller attacked with sword
अमृतसर में दिनदहाड़े ज्वेलर पर तलवारों से हमला, 425 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए बेखौफ बदमाश
अमृतसर में सत्ताधारी पार्टी के सरपंच की हत्या, देखें पंजाब आजतक
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
महाराजा रणजीत सिंह, पूर्व राष्ट्रपति और... CM मान से पहले अकाल तख्त ने इन हस्तियों को भी किया था समन
जवान की फाइल फोटो.(Photo: Amit Sharma/ITG)
अनंतनाग में ड्यूटी पर तैनात अमृतसर के जवान की मौत, परिवार में मातम
Jarmal Singh
बीच शादी में घुसे दो युवक और AAP सरपंच को मार दी गोली, अमृतसर में हत्या से फैली सनसनी

दुकानदारों के आरोप, दो साल से बना है डर का माहौल

IDH मार्केट एसोसिएशन के प्रधान नानक सिंह ने बताया कि दो युवक लगातार बाजार में दहशत फैलाते आ रहे हैं. पहले रेहड़ी-पटरी वालों से वसूली की जाती थी, अब दुकानदारों से मंथली मांगी जा रही है. मना करने पर दुकानें बंद करवाने की धमकी दी जाती है.

नानक सिंह के मुताबिक, रविवार रात आरोपी नशे में थे, दुकानदारों को भद्दी गालियां दीं और एक कार के शीशे तोड़ दिए. इससे व्यापारियों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ गया.

Advertisement

पुलिस पर लापरवाही का आरोप, सड़क जाम से आम लोग परेशान

प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने बताया कि वे पहले भी कई बार पुलिस को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ. उनका कहना है कि वे सरकार को टैक्स देते हैं, किसी गुंडे को मंथली नहीं देंगे. इसी लापरवाही के खिलाफ वे सड़क पर उतरे.

सड़क जाम के कारण आम लोगों को परेशानी हुई. कई यात्री रास्ते में फंसे रहे और जरूरी कामों में देरी हुई. दुकानदारों ने कहा कि वे मजबूरी में प्रदर्शन कर रहे हैं.

पुलिस का आश्वासन, आंदोलन की चेतावनी

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि देर रात मिली शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. पुलिस ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है.

वहीं, दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे पंजाब स्तर पर बड़ा आंदोलन और बाजार बंद करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement