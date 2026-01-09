अमृतसर में दिनदहाड़े ज्वेलर पर तलवारों से हमला, 425 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए बेखौफ बदमाश

पंजाब के अमृतसर में दिनदहाड़े हुई एक बड़ी लूट की घटना ने शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. भीड़भाड़ वाले इलाके में बदमाशों ने एक ज्वेलर को घेरकर उस पर धारदार हथियारों से हमला किया. वारदात इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.

तलवारों से हमला

जानकारी के मुताबिक, हथियारों से लैस आरोपियों ने ज्वेलर पर किरपानों से हमला किया और करीब 425 ग्राम सोना लूट लिया. लूटे गए सोने की कीमत कई लाख रुपये बताई जा रही है. बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने ज्वेलर को चारों तरफ से घेरकर हमला किया. हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया.

सड़क पर अफरा-तफरी

पीड़ित ज्वेलर की पहचान मुख्तियार सिंह के रूप में हुई है, जो अंतार्यामी कॉलोनी का रहने वाला है. यह हमला अमृतसर के फ्लावर स्कूल इलाके के पास हुआ. बताया जा रहा है कि मुख्तियार सिंह किसी काम से जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उन्हें निशाना बनाया. घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.

एक महीने से मिल रही थीं धमकी

पीड़ित ज्वेलर को पिछले एक महीने से लगातार धमकी भरे फोन कॉल आ रहे थे. आरोप है कि कॉल करने वाले उससे रंगदारी की मांग कर रहे थे. इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी गई थी. आशंका जताई जा रही है कि रंगदारी न देने की वजह से ही इस लूट और हमले को अंजाम दिया गया.

पुलिस जांच में जुटी

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

