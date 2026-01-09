scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमृतसर में दिनदहाड़े ज्वेलर पर तलवारों से हमला, 425 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए बेखौफ बदमाश

अमृतसर में दिनदहाड़े ज्वेलर पर तलवारों से हमला कर बदमाशों ने करीब आधा किलो सोना लूट लिया. पता चला है कि इस मामले में पीड़ित को पहले से धमकियां मिल रही थीं. अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है. पढ़ें इस वारदात की सनसनीखेज कहानी.

Advertisement
X
पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है (फोटो- वीडियो ग्रैब)
पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है (फोटो- वीडियो ग्रैब)

पंजाब के अमृतसर में दिनदहाड़े हुई एक बड़ी लूट की घटना ने शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. भीड़भाड़ वाले इलाके में बदमाशों ने एक ज्वेलर को घेरकर उस पर धारदार हथियारों से हमला किया. वारदात इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.

तलवारों से हमला
जानकारी के मुताबिक, हथियारों से लैस आरोपियों ने ज्वेलर पर किरपानों से हमला किया और करीब 425 ग्राम सोना लूट लिया. लूटे गए सोने की कीमत कई लाख रुपये बताई जा रही है. बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने ज्वेलर को चारों तरफ से घेरकर हमला किया. हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया.

सड़क पर अफरा-तफरी
पीड़ित ज्वेलर की पहचान मुख्तियार सिंह के रूप में हुई है, जो अंतार्यामी कॉलोनी का रहने वाला है. यह हमला अमृतसर के फ्लावर स्कूल इलाके के पास हुआ. बताया जा रहा है कि मुख्तियार सिंह किसी काम से जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उन्हें निशाना बनाया. घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.

सम्बंधित ख़बरें

Protests erupt in Meerut after murder of Dalit woman (Photo - ITG)
मेरठ में मां की हत्या और बेटी के अपहरण के बाद हंगामा, भीम आर्मी ने खोला मोर्चा
Kanpur gangrape
कानपुर गैंगरेप: पुलिस की भूमिका पर सवाल, 6 लाइनों में दर्ज की गई थी FIR!
Attack on youth in Ghaziabad's Sihanigate area at night
युवक पर चाकू से हमला कर लूटा मोबाइल, CCTV में कैद वारदात
Meerut police investigating incident (Photo - Screengrab)
मेरठ: दलित महिला की हत्या कर बेटी का अपहरण, गांव में तनाव, लगाई गई फोर्स
संभल में टैटू से सुलझा राहुल हत्याकांड, शम्स के साथ देखें वारदात

एक महीने से मिल रही थीं धमकी
पीड़ित ज्वेलर को पिछले एक महीने से लगातार धमकी भरे फोन कॉल आ रहे थे. आरोप है कि कॉल करने वाले उससे रंगदारी की मांग कर रहे थे. इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी गई थी. आशंका जताई जा रही है कि रंगदारी न देने की वजह से ही इस लूट और हमले को अंजाम दिया गया.

Advertisement

पुलिस जांच में जुटी
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement