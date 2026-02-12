scorecardresearch
 
अमृतसर में 7 किलो हेरोइन के साथ दो युवक गिरफ्तार, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगाई थी खेप

पंजाब में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के बीच अमृतसर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 7.5 किलो हेरोइन के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि हेरोइन पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगाई जाती थी और दुबई से बैठे मास्टरमाइंड के निर्देश पर पंजाब में सप्लाई की जाती थी. पुलिस को इस नेटवर्क से जुड़े कई और अहम सुराग मिलने की उम्मीद है.

गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन (Photo: Screengrab)
पंजाब के अमृतसर में पुलिस को ड्रग्स के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. अमृतसर पुलिस ने करीब 7 किलो 500 ग्राम हेरोइन और लगभग 21 हजार रुपये ड्रग्स मनी के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है. बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी की गई थी. इसी दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगवाते थे. यह खेप डेरा बाबा नानक बॉर्डर एरिया के जरिए भारत में पहुंचाई जाती थी.

पाकिस्तान से मंगवाई थी ड्रग्स की खेप

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस पूरे नेटवर्क को दुबई में बैठा करणदीप नाम का व्यक्ति संचालित कर रहा था. आरोपी उसी के निर्देश पर काम करते थे. गिरफ्तार युवकों में से एक आरोपी लोन दिलाने का काम करता था और इसी बहाने लोगों के संपर्क में रहता था. आरोपी हेरोइन की खेप उठाकर पंजाब के अलग-अलग जिलों में सप्लाई करते थे.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में एक की उम्र महज 19 साल है. यह गिरोह भोले-भाले युवाओं और कम उम्र के बच्चों को लालच देकर उनसे ड्रग्स की सप्लाई का काम करवाता था. पुलिस इस मामले में हवाला कनेक्शन की भी जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपी पिछले 3 से 4 महीनों से इस नेटवर्क के लिए सक्रिय थे.

पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल पुलिस इस ड्रग नेटवर्क के अन्य सदस्यों और मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. अमृतसर पुलिस ने साफ कहा है कि ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

 

