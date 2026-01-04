बीच शादी में घुसे दो युवक और AAP सरपंच को मार दी गोली, अमृतसर में हत्या से फैली सनसनी

पंजाब के तरन तारन जिले से जुड़े आम आदमी पार्टी समर्थित एक सरपंच की रविवार को अमृतसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात उस समय हुई, जब अमृतसर के मैरीगोल्ड रिजॉर्ट में शादी समारोह चल रहा था.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दो युवक शादी समारोह के दौरान अंदर आए और सरपंच जर्मल सिंह पर अचानक गोलियां चला दीं. जर्मल सिंह को सिर में गोली लगी. उन्हें गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया.

पहले भी कई बार हुए हमले

बताया जा रहा है कि शादी की रस्में सामान्य रूप से चल रही थीं, तभी हमलावर बाहर से आए और कम से कम दो राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए. जर्मल सिंह दुल्हन पक्ष की ओर से शादी में शामिल होने आए थे, जबकि बारात दिनानगर से आई थी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जर्मल सिंह पर पहले भी कई बार हमले हो चुके थे और कम से कम तीन पुराने हमलों के मामले तरन तारन पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हैं.

तरन तारन से शादी में शामिल होने आए थे जर्मल सिंह

अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर जगजीत वालिया ने कहा कि हमला समारोह के दौरान हुआ और जर्मल सिंह तरन तारन से शादी में शामिल होने आए थे. उन्होंने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. हमलावरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

