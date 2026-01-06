scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

AAP सरपंच हत्याकांड में बड़ा अपडेट, तरनतारन में पुलिस मुठभेड़ में एक गैंगस्टर ढेर

AAP सरपंच हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए तरनतारन के भिखीविंड इलाके में पुलिस मुठभेड़ में एक गैंगस्टर मारा गया. मृतक की पहचान हरनूर सिंह उर्फ नूर के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार वह अफरीदी और प्रभ दासूवाल का करीबी था और सरपंच हत्या की साजिश में शामिल था.

Advertisement
X
भिखीविंड इलाके में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ (Photo: Screengrab)
भिखीविंड इलाके में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ (Photo: Screengrab)

पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरपंच हत्याकांड से जुड़े मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. तरनतारन जिले के भिखीविंड इलाके में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में एक गैंगस्टर की मौत हो गई. यह कार्रवाई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और सीआईए तरनतारन की संयुक्त टीम ने की.

जानकारी के मुताबिक भिखीविंड के पूहला इलाके के पास संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा था. इसी दौरान सुर सिंह की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस पार्टी ने रुकने का इशारा किया. पुलिस को देखते ही उस व्यक्ति ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. गैंगस्टर की गोली एक पुलिसकर्मी को लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से पुलिसकर्मी की जान बच गई.

बुलेटप्रूफ जैकेट से पुलिसकर्मी की जान बची

सम्बंधित ख़बरें

सरपंच हत्याकांड: विष्णु चाटे की रिहाई अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा- संगठित गिरोह से जुड़ा अभियुक्त!
Sarpanch Santosh Deshmukh murder case
सरपंच हत्याकांड पर अदालत ने कहा- संगठित आपराधिक गिरोह का हिस्सा लगता है वाल्मीक कराड
संतोष देशमुख हत्याकांड
सरपंच हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने की बरी किए जाने की मांग, खटखटाया अदालत का दरवाजा
सरपंच हत्याकांड का आरोपी कृष्ण अंधाले अभी तक फरार चल रहा है
सरपंच हत्याकांड: झूठी निकली नासिक में आरोपी कृष्ण अंधाले को देखे जाने की खबर
Dhananjay Munde
बीड सरपंच हत्याकांड: धनंजय मुंडे को मंत्री पद छोड़ना होगा! NCP नेतृत्व को CM फडणवीस का संदेश

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए नजदीकी सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मारे गए आरोपी की पहचान हरनूर सिंह उर्फ नूर के रूप में हुई है, जो कथूनंगल का रहने वाला था.

पुलिस के अनुसार हरनूर सिंह उर्फ नूर, अफरीदी और प्रभ दासूवाल का करीबी सहयोगी था. यह गिरोह डोनी बल गैंग से भी जुड़ा बताया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी AAP सरपंच जर्मल सिंह की हत्या की साजिश और रेकी में शामिल था.

Advertisement

जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर गंभीर रूप से घायल हुआ

मौके पर पहुंचे डीआईजी स्नेहदीप शर्मा ने मीडिया को बताया कि मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर वाल्टोहा सरपंच हत्याकांड से जुड़ा हुआ था. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई AGTF और CIA तरनतारन की संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान की गई. डीआईजी ने स्पष्ट किया कि आरोपी सरपंच हत्याकांड में शामिल मॉड्यूल का हिस्सा था और मामले की जांच आगे भी जारी है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement