मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ पंजाब में AAP का जोरदार प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों मजदूर

मनरेगा का नाम बदलने और इसे कमजोर किए जाने के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद में केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों मनरेगा मजदूर शामिल हुए. प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक लखबीर सिंह राय ने किया, जबकि एससी विंग के प्रदेश अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह जीपी समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे.

हजारों मनरेगा मजदूर, दलित, गरीब और मजदूर वर्ग के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए. (Photo: ITG)
मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ और इसे कमजोर किए जाने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने शनिवार को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में हजारों मनरेगा मजदूरों ने हिस्सा लिया. प्रदर्शन का नेतृत्व फतेहगढ़ साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक लखबीर सिंह राय ने किया.

प्रदर्शन में शामिल हुए मनरेगा मजदूर

प्रदर्शन में दलित, गरीब और मजदूर वर्ग से जुड़े बड़ी संख्या में मनरेगा कामगार शामिल हुए. लखबीर सिंह राय और आम आदमी पार्टी पंजाब की एससी विंग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह जीपी सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. सभी ने एक सुर में कहा कि जब तक मजदूर विरोधी वीबी जी राम जी कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

पंजाब आजतक: विधानसभा चुनाव से पहले मान सरकार ने कौनसा दांव खेला?

punjab

प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. सभा को संबोधित करते हुए विधायक लखबीर सिंह राय ने कहा कि मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी करने के जरिए राजनीति कर रही है और इस योजना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है.

'पूरे पंजाब में आंदोलन करेगी AAP'

गुरप्रीत सिंह जीपी ने कहा कि पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने पंजाब को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने युवाओं, महिलाओं और उद्योगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए और पंजाब के फंड रोककर विकास में बाधाएं पैदा कीं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मनरेगा मजदूरों का उत्पीड़न बंद नहीं किया गया, तो आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब में बड़ा और तेज आंदोलन शुरू करेगी.

