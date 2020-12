किसान आंदोलन: अमरिंदर बोले- सियासी फायदे के लिए आप अपनी आत्मा बेच देंगे, केजरीवाल ने किया पलटवार

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज किसानों के समर्थन में अपने कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पार्षदों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उपवास रखा. शाम 5 बजे पार्टी कार्यालय में अपना उपवास तोड़ते समय केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का कृषि कानून सिर्फ किसानों के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि देश की आम जनता के खिलाफ है और इससे महंगाई बढ़ेगी. वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर केजरीवाल पर निशाना साधा. जिसके बाद दोनों में जमकर जुबानी जंग हुई.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, "जैसा कि हर पंजाबी जानता है, मैं ईडी या अन्य मामलों से डरने वाला नहीं हूं, अरविंद केजरीवाल आप अपनी आत्मा बेच देंगे, अगर उससे आपके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो. अगर आपको लगता है कि किसानों को आपके नौटंकी द्वारा अपने पाले में किया जा सकता है तो आप पूरी तरह से गलत हैं."

Just as every Punjabi knows, I am not one to be cowed down by ED or other cases, you Mr @ArvindKejriwal will even sell your soul if it serves your political purposes. If you think farmers are going to be taken in by your dramatics then you are totally mistaken. (1/2)