संघ, साउथ और सामाजिक समीकरण... सीपी राधाकृष्णन पर बीजेपी ने क्यों खेला दांव? 5 पॉइंट्स में समझें

देश के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए हैं. महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया है. रविवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की हुई बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी, जिसका ऐलान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सभी का समर्थन जुटाना चाहते हैं. इसके लिए सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत करेंगे ताकि उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुनाव हो सके. वहीं, सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाना बीजेपी का बेहद सोचा-समझा कदम माना जा रहा है.

राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने सियासी संदेश देने का दांव चला है. बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन के ज़रिए पार्टी कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के साथ दक्षिण भारत में अपनी सियासी पकड़ मज़बूत बनाए रखने का दांव चला है. पांच पॉइंट्स में समझें कि बीजेपी ने राधाकृष्णन के ज़रिए क्या-क्या समीकरण साधने की कवायद की है.

दक्षिण भारत को सियासी संदेश

उपराष्ट्रपति के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत के तमिलनाडु से आते हैं. इस तरह से बीजेपी ने उनके नाम पर मुहर लगाकर दक्षिण भारत को साधने का बड़ा दांव चला है. उत्तर भारत की सियासत पर बीजेपी की पकड़ मज़बूत बनी हुई है, लेकिन दक्षिण भारत की सियासी ज़मीन अभी भी पार्टी के लिए बंजर बनी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ही उत्तर भारत से हैं. ऐसे में बीजेपी ने दक्षिण के साथ सियासी संतुलन बनाए रखने के लिए सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने की रणनीति अपनाई है.

साउथ के किसी भी राज्य में बीजेपी की अपनी सरकार नहीं है. आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी सरकार में बीजेपी शामिल है. तमिलनाडु और केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और उन्होंने राज्य में बीजेपी को मज़बूत करने में काफ़ी मशक्कत की है. वे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर दो बार लोकसभा सदस्य भी रहे हैं. इस तरह बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के लिए तमिल मूल के नेता पर भरोसा जताकर एआईएडीएमके और डीएमके जैसे दलों को सियासी कशमकश में डाल दिया है.

इस फैसले को तमिलनाडु के लोगों को भी सियासी संदेश देने की रणनीति मानी जा रही है. सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के लिए काम किया है. ऐसे में बीजेपी की कोशिश दक्षिण भारत में अपनी जड़ें मज़बूत करने की है. तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं, जो बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहे हैं. ऐसे में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तमिलनाडु से बनाकर बीजेपी ने सियासी संदेश देने की कवायद की है.

संघ को सियासी तरजीह

बीजेपी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद का ख़याल रखा है. सीपी राधाकृष्णन संघ की पृष्ठभूमि से निकले हुए नेता हैं. जनसंघ के दौर से वे बीजेपी से जुड़े हुए हैं. हालांकि, संघ सरकार के कामकाज में दखलअंदाज़ी नहीं करना चाहता, लेकिन उसका मानना है कि सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग पार्टी और उसकी विचारधारा के प्रति समर्पित हों. इस तरह से बीजेपी ने आरएसएस की विचारधारा के साथ मज़बूती से जुड़े रहने वाले राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाकर सियासी संदेश दिया है.

2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही संघ के बैकग्राउंड वाले नेताओं को बीजेपी ख़ास तवज्जो देना शुरू कर चुकी है. हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए नेताओं में संघ की पृष्ठभूमि वाले नेताओं का ख़ास ख़याल रखा गया है. 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल क़िले की प्राचीर से आरएसएस का ज़िक्र करने के साथ-साथ राष्ट्र और समाज के प्रति उसके समर्पण का भी उल्लेख किया है. अब आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाकर साफ़ कर दिया है कि बीजेपी और संघ के बीच बेहतर समन्वय है.

सामाजिक समीकरण साधने का दांव

बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन के ज़रिए क्षेत्रीय संतुलन ही नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण साधने की भी कवायद की है. राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिस तरह से जगदीप धनखड़ ओबीसी समाज से थे. इस तरह से बीजेपी ने उनकी जगह ओबीसी समाज से ही उपराष्ट्रपति बनाने का फ़ैसला किया है ताकि विपक्ष को घेरने का मौक़ा न मिल सके. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओबीसी के मुद्दे को लेकर आक्रामक रहते हैं, जिसके लिए वे जाति जनगणना से लेकर सरकार में दलित-ओबीसी की भागीदारी का भी सवाल उठाते रहते हैं.

मोदी सरकार पहले ही जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर चुकी है और अब उपराष्ट्रपति के लिए राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने सियासी संदेश देने की कोशिश की है. देश में ओबीसी समुदाय की आबादी 50 फ़ीसदी से भी ज़्यादा है और बिहार की राजनीति पूरी तरह से ओबीसी के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है. ऐसे में बीजेपी ओबीसी वोटों को लेकर किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, जिसके लिए ही ओबीसी से आने वाले राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने का दांव चला है.

विचारधारा को दी अहमियत

जगदीप धनखड़ के बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उपराष्ट्रपति के पद के लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था, जो वैचारिक रूप से संघ और बीजेपी के प्रति समर्पित हो. यही वजह थी कि बीजेपी ने वैचारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है. सीपी राधाकृष्णन आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं. जनसंघ के दौर से लेकर बीजेपी तक से उनका नाता रहा है. सीपी राधाकृष्णन विचारधारा ही नहीं बल्कि तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं.

राधाकृष्णन संघ और बीजेपी की विचारधारा के प्रति समर्पित वाले नेता माने जाते हैं जबकि जगदीप धनखड़ का नाता संघ और बीजेपी से नहीं रहा. उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र जनता दल से किया, फिर कांग्रेस में रहे और उसके बाद बीजेपी से जुड़े. मोदी सरकार आने के बाद धनखड़ पहले राज्यपाल बने और फिर उपराष्ट्रपति बने थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीजेपी की लाइन से हटकर विपक्ष के साथ तालमेल बैठा रहे थे, उसके चलते इस बार बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के चयन में विचारधारा और सियासी बैकग्राउंड का पूरा ख़याल रखा है.

कार्यकर्ताओं को दिया संदेश

बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के चयन में किसी दूसरे दल से आए नेता को तरजीह देने के बजाय पार्टी के प्रति समर्पित रहने वाले सीपी राधाकृष्णन को अहमियत दी है, जिसके ज़रिए पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया है. राधाकृष्णन ने अपना सफ़र संघ से शुरू किया. सीपी राधाकृष्णन संघ से स्वयंसेवक के तौर पर सामाजिक जीवन में आए और फिर सक्रिय राजनीति की राह पकड़ी. इसके बाद वे भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने और संगठनात्मक कामकाज में अहम भूमिका निभाई.

राधाकृष्णन ने लंबे समय तक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम करने के बाद नब्बे के दशक में तमिलनाडु बीजेपी के सचिव बने. इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे. कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र से दो बार सांसद रहे. तमिलनाडु में बीजेपी को सियासी पहचान दिलाने में उनकी भूमिका अहम रही है. इसके बाद झारखंड के राज्यपाल और फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल बने. बीजेपी ने अब उन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को सियासी संदेश देने की कोशिश का दांव चला है.

---- समाप्त ----