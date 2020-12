Live: सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की बैठक, गुलाम नबी आजाद भी पहुंचे

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आज बैठक बुलाई है. किसान आंदोलन के बीच बुलाई गई इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें कांग्रेस के उन नेताओं को भी बुलाया गया है जिन्होंने चार महीने पहले सोनिया गांधी को चिट्टी लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे.

Live Updates..

-10 जनपथ पर चल रही बैठक को हालांकि वरिष्ठ नेताओं के साथ होने वाली नियमित मीटिंग बताया जा रहा है, लेकिन साफ है कि यह असंतुष्ट नेताओं से बातचीत की कवायद है. पार्टी नेतृत्व ने अशोक गहलोत, चिदंबरम, अंबिका सोनी सहित कई नेताओं को भी बुलाया है लेकिन यह पहली दफा है जब बागी खेमे के प्रमुख नेता पहली बार ऐसी बैठक में पहुंचे हैं.

-सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर मीटिंग के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता पहुंचे. इनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पृथ्वीराज चव्हाण, पी चिदंबरम, भूपिंदर सिंह हुड्डा, अंबिका सोनी, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कमलनाथ आदि शामिल हैं. पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बैठक के लिए 10 जनपथ पहुंचे.

Delhi: Congress leaders Ashok Gehlot, Ghulam Nabi Azad, Anand Sharma, BS Hooda, Ambika Soni and P Chidambaram arrive at 10, Janpath for a meeting with party's Interim President Sonia Gandhi pic.twitter.com/XMVssANfiE