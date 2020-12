कब शुरू होगी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया, सुरजेवाला ने दिया जवाब

कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर पार्टी के अंदर सुगबुगाहट जारी है. पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के बारे में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि पार्टी जल्द ही नए अध्यक्ष के चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू करेगी.

कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी जल्द ही नए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू करेगी. कांग्रेस के इलेक्टोरल कॉलेज, AICC के सदस्य, कांग्रेस कार्यकर्ता और सदस्य चुनेंगे कि सबसे उपयुक्त कौन है. लेकिन मेरे समेत 99.9 फीसदी लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी को ही पार्टी का अध्यक्ष चुना जाए.

Party will soon start the procedure to elect a new party president. Electoral college of Congress, AICC members, Congress workers & members will choose who's best suited. 99.9% of people including me want Rahul Gandhi to be elected as party president: Randeep Surjewala, Congress pic.twitter.com/FHlybFgcKK