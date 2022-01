ओमिक्रोन से ज्यादा खतरनाक है 'ओ मित्रो', कांग्रेस सांसद Shashi Tharoor ने कसा तंज

कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने बिना कोई नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने ओमिक्रॉन का जिक्र करते हुए ट्वीट कर तंज कसा है. थरूर ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ध्रुवीकरण, नफरत, कट्टरता को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है.

शशि थरूर ने लिखा, 'ओमिक्रॉन से कहीं ज्यादा खतरनाक 'ओ मित्रो' है. हम बढ़ते ध्रुवीकरण, नफरत, कट्टरता, संविधान पर हमले और लोकतंत्र को कमजोर करने पर इसके बाद के परिणामों को माप रहे हैं. वायरस के इस वैरिएंट का कोई 'हल्का वैरिएंट' नहीं है.

Far more dangerous than #Omicron is “O Mitron”! We are measuring the consequences of the latter every day in increased polarisation, promotion of hatred & bigotry, insidious assaults on the Constitution & the weakening of our democracy. There is no “milder variant” of this virus.