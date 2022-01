गुलाम नबी के सम्मान पर सिब्बल, थरूर का कांग्रेस पर तंज - दूसरे पक्ष की सरकार ने योगदान पहचाना

मोदी सरकार की ओर से गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के बाद कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने अपनी ही पार्टी पर तंज कसा है. सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि यह विडंबना है कि कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है जबकि देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देता है. इसके अलावा सिब्बल ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर बधाई भी दी. बता दें कि आजाद को सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए केंद्र सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है.

वहीं, सीनियर नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर हार्दिक बधाई. किसी भी नेता के सार्वजनिक सेवा के लिए दूसरे पक्ष की सरकार द्वारा पहचाना जाना अच्छा है. उन्होंने आजाद को बधाई भी दी.

Warm congratulations to Shri @ghulamnazad on his Padma Bhushan. It is good to be recognized for one's public service even by a government of the other side. https://t.co/OIT0iVNPjo — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 25, 2022

कपिल सिब्बल ने भी गुलाम नबी आजाद को ट्वीट कर बधाई दी. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बधाई हो भाईजान. विडंबना यह है कि जब देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देता है तो कांग्रेस को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है.

Ghulam Nabi Azad conferred Padam Bhushan



Congratulations bhaijan



Ironic that the Congress doesn’t need his services when the nation recognises his contributions to public life — Kapil Sibal (@KapilSibal) January 26, 2022

कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा ने भी गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि गुलाम नबी को जन सेवा और संसदीय लोकतंत्र में उनके आजीवन समृद्ध योगदार को अच्छी तरह से मान्यता देने के लिए हार्दिक बधाई.

Heartiest congratulations to Ghulam Nabi ji for well deserved recognition of his lifelong enriching contribution to public service and Parliamentary democracy. @ghulamnazad — Anand Sharma (@AnandSharmaINC) January 26, 2022

बता दें कि कांग्रेस नेता आजाद ने पार्टी में सुधारों की मांग करते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखा था. उनके अलावा कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और शशि थरूर ने भी कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर 2020 में संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी. तीनों नेताओं ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आज़ाद को बधाई दी.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आजाद पर किया था कटाक्ष

उधर, पद्म भूषण मिलने के नामों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को आजाद पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया था. पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा पद्म पुरस्कार से इनकार करने के बाद रमेश ने ट्विटर पर कहा था कि वह गुलाम नहीं आजाद बनना चाहते हैं.