Controversial Statement: CM हिमंत के राहुल गांधी पर विवादित बयान के बाद मचा सियासी भूचाल, क्या बोलीं विपक्षी पार्टियां?

Controversial Statement: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था. इसके बाद सिसायत गरमा गई. कांग्रेस समेत विभिन्न पार्टियां इसके विरोध में आ गई हैं. जहां कांग्रेस ने इसे घटिया सोच का सबूत करार दिया. वहीं हिमंत बिस्वा सरमा ने एक और बयान दिया है. उन्होंने राहुल गांधी को 'आधुनिक जिन्ना' कहा है.

तेलंगाना के सीएम KC राव ने की इस्तीफे की मांग

बता दें कि हिमंत बिस्वा सरमा के राहुल गांधी पर उत्तराखंड में दिए विवादित बयान पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (Telangana Chief Minister K Chandrashekhar Rao) ने राहुल गांधी के वंश पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी पर हेमंता बिस्वा सरमा के इस्तीफे की मांग की है.

अखिलेश बोले- ये हर मां का अपमान है

वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नाम लिए बिना कहा कि ऊपरवाला जिन्हें तहज़ीब न दे, उन्हें जीभ न दे. साथ ही उन्होंने कहा कि यह भाजपा की नारी विरोधी सोच का प्रतीक है, हर मां का अपमान है.

कांग्रेस ने की कड़ी आलोचना

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आपने राहुल गांधी की आलोचना नहीं की. आपके जैसे कायर अंधभक्त के मुंह से शौर्य और साहस की प्रतीक हमारी भारतीय सेना का नाम अच्छा नहीं लगता.

नहीं @himantabiswa आपने राहुल गांधी की आलोचना नहीं की, आपने एक माँ एक औरत को गाली दी



आपके जैसे कायर अंधभक्त के मुँह से शौर्य और साहस की प्रतीक हमारी भारतीय सेना का नाम अच्छा नहीं लगता - अपनी गंदी ज़ुबान से मोदी वंदन ही कीजिए



You are ill in need of therapy Go see a psychologist https://t.co/ssrdz4NPv5