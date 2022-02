राहुल गांधी पर CM हिमंता के बयान से बढ़ा सियासी तापमान, कांग्रेस बोली- मोदी जी की निष्ठा पाने के लिए गाली देना जरूरी

5 राज्यों में चुनावी जंग के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बयान पर उत्तराखंड से दिल्ली और दिल्ली से गुवाहाटी तक घमासान मच गया है. हिमंता बिस्वा सरमा ने उत्तराखंड में प्रचार करते वक्त राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सीएम हिमंता पर हमलावर हो गई. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यहां तक कह दिया कि हिमंता ने मानसिक संतुलन खो दिया है. वहीं असम कांग्रेस ने कहा है कि आज सीएम हिमंता ने राज्य की संस्कृति और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है. आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है?

क्या कहा था हिमंता सरमा ने?



असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस इसका सबूत मांगती है. आखिर क्यों? लेकिन अपनी बात कहते कहते हिमंता कुछ ऐसा कह गए जिसे राजनीतिक और सामाजिक मर्यादा में सही नहीं माना जाता.

क्या हमने कभी प्रूफ मांगा?

हिमंता ने कहा, 'राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, इनकी मेंटिलिटी देखिए, जनरल विपिन रावत हमारे देश के गौरव थे, उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया. लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रूफ दो, क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं'?

It’s a misfortune that Congress always humiliates the country by questioning its achievements.The party insulted son of Uttarakhand&1st ever CDS late Gen Bipin Rawat by questioning Indian Army’s surgical strike & the country by questioning efficacy of #MadeInIndia Covid vaccine. pic.twitter.com/mvsTXXydRW