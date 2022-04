रायसीना डायलॉग 2022: यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष बोलीं- यूक्रेन-रूस जंग अंतरराष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में पहुंचे. तीन दिन चलने वाले इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन हैं.

अपने संबोधन में यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि हर 5 साल बाद जब भारत के लोग आम चुनावों में मतदान करते हैं तो पूरी दुनिया देखती है. जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत और यूरोपीय संघ मौलिक मूल्यों और सामान्य मूल्यों को साझा करते हैं.

वहीं, यूक्रेन-रूस के बीच चल रही जंग पर उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रहीं हैं वे दुनिया को चौंका रही हैं. मैंने बूचा का दौरा किया था. मैंने शव सड़कों पर पड़े देखे. बमबारी वाले स्कूल, आवासीय घरों और अस्पतालों को देखा. ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन हैं.

Among the geographies that've partnered in this endeavour(Raisina Dialogue)as it developed,Europe has clearly stood out.Earlier today we announced launch of trade & technology council which will facilitate our collaboration on expanded trade,technology, security: EAM S Jaishankar pic.twitter.com/b336cfrQat