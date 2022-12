Live: राहुल गांधी ने राजघाट पहुंचकर बापू को दी श्रद्धांजलि, अटल बिहारी वाजपेयी को भी किया नमन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को महापुरुषों और राजनेताओं के समाधि स्थलों का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. राहुल सबसे पहले राजीव गांधी की समाधि स्थल वीरभूमि पहुंचे. यहां उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद राहुल ने इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके बाद राहुल ने बापू के समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर उन्हें समाधि दी.



राहुल इसके बाद पं. जवाहर लाल नेहरू के समाधि स्थल शांति वन और इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे. उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को यहां पहुंचकर नमन किया.

Delhi | Congress MP Rahul Gandhi pays tributes to Former PM Atal Bihari Vajpayee at Sadaiv Atal. pic.twitter.com/HyYaKOKRDk