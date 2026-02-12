scorecardresearch
 
'FIR करो या प्रिविलेज मोशन लाओ, मैं नहीं डरूंगा', राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो मैसेज में राहुल गांधी ने कहा कि किसान देश की नींव हैं और भारत की खाद्य सुरक्षा किसानों पर ही निर्भर करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के जरिए देश के किसानों को नुकसान पहुंचाया है.

राहुल गांधी ने कहा कि जो भी व्यापारिक समझौता किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाता है, वह किसान विरोधी है. (Photo- Screengrab/X)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, मुकदमा चलाया जाए या प्रिविलेज मोशन लाया जाए, वह किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो मैसेज में राहुल गांधी ने कहा कि किसान देश की नींव हैं और भारत की खाद्य सुरक्षा किसानों पर ही निर्भर करती है. 

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के जरिए देश के किसानों को नुकसान पहुंचाया है. उनके मुताबिक इस तरह के समझौते कपास, सोयाबीन, सेब और फल उत्पादक किसानों की रोज़ी-रोटी छीन सकते हैं और देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं. राहुल गांधी ने कहा कि जो भी व्यापारिक समझौता किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाता है, वह किसान विरोधी है.

उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें लंबे समय से भारत के कृषि बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं और मौजूदा सरकार ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं. राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के किसानों के पास हजारों एकड़ जमीन और भारी सरकारी सब्सिडी होती है, जबकि भारत के किसानों के पास छोटे खेत हैं और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी सही तरीके से नहीं मिल पाता.

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार विवादित कृषि कानून लाई थी और अब विदेशी ताकतों और बड़े उद्योगपतियों के हित में कृषि क्षेत्र को खोलने की कोशिश की जा रही है. राहुल गांधी ने कहा कि वह संसद में किसानों से जुड़े मुद्दों पर सच्चाई उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों न की जाए.

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेतृत्व और सभी कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राहुल गांधी ने दोहराया कि वह किसानों के समर्थन में एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे.

