चुनावी राज्यों के दौरे पर आज पीएम मोदी, असम और बंगाल को देंगे कई सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्यों बंगाल और असम दौरे पर जा रहे हैं. दोनों ही राज्यों में पीएम मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे. पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पीएम मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे.

असम में चल रही तैयारियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि 'असम में अपार उत्साह देखकर खुशी मिली. इस बात से खुश हूं कि कल एक बार फिर असम जाने का अवसर मिल रहा है. हम असम के चौतरफा विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे.'



अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं, जिनमें असम के लोगों के द्वारा उनके स्वागत के लिए की जा रही तैयारियों को देखा जा सकता है. जिसमें दीपकों की पंक्तियों से लोगों ने प्रधानमंत्री का नाम यानी 'मोदी जी' लिखा है.

Glad to see immense enthusiasm in Assam. Happy to be getting yet another opportunity to be in the state tomorrow. We will continue working for Assam’s all-round development. pic.twitter.com/b1Ve5iOGwf — Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2021

आपको बता दें कि 7 फरवरी के दिन 3 बजकर, 30 मिनट पर मोदी हल्दिया जिले में एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के मुताबिक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निमंत्रण भेजा गया है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी.



प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान दोनों राज्यों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी असम में दो अस्पतालों के निर्माण का शिलान्यास करेंगे. ये दो अस्पताल बिश्वनाथ और चराईदेव में बनाए जाएंगे. दोनों अस्पतालों के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया है.

Foundation stones for medical colleges and hospitals in Biswanath and Charaideo will be laid. This will boost Assam’s health infrastructure. In the last few years, the state has made rapid strides in healthcare. This has benefitted not only Assam but also the entire Northeast. — Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2021

एक अन्य ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी कि 'कल शाम को मैं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में रहूंगा, जहां में BPCL द्वारा बनाए गए एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल को देश को सौपूंगा. इसके साथ ही मैं ढोबी-दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन डिविजन का भी शुभारंभ करूंगा जिसे प्रधानमंत्री उर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है.