संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, PM मोदी भी रहेंगे मौजूद

संसद के मानसून सत्र (Parliament Mansoon Session) से पहले केंद्र सरकार (Center Government) ने 18 जुलाई सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) बुलाई है. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी मौजूद रहेंगे.

बताया जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार विपक्षी दलों से मानसून सत्र को सुचारूपूर्ण ढंग से चलाने पर सहयोग मांगेगी. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सभी दलों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया है. संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान 19 कार्यदिवस होंगे.

संसद के इस मॉनसून सत्र में सरकार की ओर से करीब 23 नए विधेयकों को पास कराने की तैयारी है. मॉनसून सत्र में 3 अध्यादेश लाने की तैयारी में हैं, जबकि 17 नए विधेयकों को पेश किया जाना है. ऐसे में मॉनसून सत्र में जब विपक्ष की ओर से सरकार को कोरोना पर घेरने की तैयारी है, तब केंद्र के सामने विधेयकों को पास करवाने की चुनौती होगी.

इन तीन अध्यादेशों को पास कराने पर जोर:

• The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill,2021

• The Essential Defence Service Bill, 2021

• The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Bill, 2021

इन बिलों पर फोकस...

तीन अध्यादेशों के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जिन बिलों को संसद में पेश किया जाना है, उनमें DNA टेक्नोलॉजी बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, कोल बियरिंग एरिया बिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंटेनटमेंट बिल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बिल समेत अन्य कई बिल शामिल हैं. सरकार कुल 17 बिल पास कराने पर जोर दे रही है.