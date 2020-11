नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण, BJP के 7, JDU के 5, VIP-HAM से एक-एक मंत्री

नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली. राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली. बता दें कि बीजेपी कोटे से 7, जेडीयू कोटे से 5 और हम एवं वीआईपी के कोटे से एक-एक मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है. इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे. कांग्रेस और आरजेडी ने शपथग्रहण समारोह का बहिष्कार किया.



नीतीश कुमार के साथ-साथ राज्यपाल फागू चौहान ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई. आपको बता दें कि बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक चुने गए हैं जबकि रेणु देवी बेतिया विधानसभा सीट से चुनाव जीती हैं.

इसके अलावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली है. जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, मेवालाल चौधरी और शीला मंडल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है. आपको बता दें कि जेडीयू कोटे से 5 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है. HAM कोटे से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली है.



VIP के कोटे से पार्टी चीफ मुकेश सहनी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है. मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के रूप में जाने जाते हैं. वहीं दूसरी ओर बीजेपी के मंगल पांडे और अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है.

शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के दो नेताओं ने मैथिली भाषा में मंत्री पद की शपथ ली. बता दें कि बीजेपी के जीवेश मिश्रा और रामप्रीत पासवान ने मैथिली भाषा में शपथ ली है. इसके अलावा बीजेपी के राम सूरत राय ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है. इस तरह देखें दो बीजेपी के कोटे से कुल 7 लोगों ने आज शपथ ली है. बीजेपी के दो नेताओं ने उपमुख्यमंत्री और पांच नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है.



पीएम मोदी ने दिया बधाई के साथ सहयोग का आश्वासन



शपथ ग्रहण के ठीक बाद पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई देने के साथ-साथ बिहार के विकास के लिए केंद्र की तरफ से हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया. नीतीश कुमार को और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, "बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार जी को बधाई. मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली. एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा. मैं बिहार के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन देता हूं."

