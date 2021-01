दिल्ली हिंसा पर ट्वीट कर शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ीं, भोपाल में FIR दर्ज

दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर ट्वीट करके कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है. भोपाल के ASP ने कहा कि शशि थरूर और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद FIR दर्ज की गई.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायत में कहा गया कि किसान आंदोलन पर शशि थरूर की ओर से ऐसा ट्वीट किया गया था जिससे दो समुदायों के बीच में अशांति फैले. थरूर के खिलाफ धारा 153A (1B) और 505 (2) के तहत FIR दर्ज की गई है. मामले की जांच की जाएगी.

Based on a complaint FIR registered against Congress MP Shashi Tharoor & others. Complaint stated that in the light of farmers' agitation, they had posted tweets that create disharmony b/w 2 communities. FIR registered u/s 153A (1B) & 505 (2). Investigation to be done: ASP Bhopal pic.twitter.com/q791b6nyTU