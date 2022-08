राहुल गांधी पर जमकर बरसे गुलाम नबी आजाद, बोले- मोदीजी में कम से कम इंसानियत तो है...

गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी पर फिर हमला बोला है. सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दिया. इस दौरान वो राहुल गांधी पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो अकलमंदी खुद घर छोड़ने में है.

'आपका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है' के सवाल पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो शख्स अपनी स्पीच खत्म करने के बाद भरी सदन में उनसे (PM से) गले मिले, तो बताएं कि वे मिले हैं या मैं मिला हूं?

उन्होंने कहा- 'मैं मोदीजी को समझता था कि बड़ा क्रूर आदमी हैं... शादी नहीं की है... बच्‍चे नहीं हैं बीवी नहीं तो इनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने इंसानियत तो दिखाई. जब मैं चीफ मिनिस्‍टर था कांग्रेस में और गुजरात की टूरिस्‍ट बस के अंदर ग्रेनेड ब्‍लास्‍ट हुआ. लोग ऑन स्‍पॉट मर गए. किसी का हाथ नहीं था... किसी का पैर नहीं... तो जब गुजरात सीएम का फोन आया तो मैं जोर-जोर से रो रहा था. मेरे ऑफिस वालों ने फोन कान में दिया तो मैंने कहा कि मैं बात नहीं कर सकता हूं तो उन्‍होंने मेरे रोने की आवाज सुनी...'

