शस्त्र पूजा के बाद राजनाथ सिंह का पड़ोसियों को संदेश, देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगी सेना

विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी.

बता दें कि विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग और सिक्किम के दौरे पर हैं. दार्जिलिंग के सुकमा वार मेमोरियल में उन्होंने शस्त्र पूजा की. इस दौरान थलसेना अध्यक्ष एमएम नरवणे भी मौजूद थे. विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा है.

West Bengal: Defence Minister Rajnath Singh performs ‘Shastra Puja’ at Sukna War Memorial in Darjeeling.



Army Chief General Manoj Mukund Naravane also present. pic.twitter.com/5bDL9pAoyW